В этот день нельзя лениться

4 октября православные чтят память Кондрата Афинского. Он был апостолом от семидесяти. Святой способствовал распространению христианства в Греции, за что его не раз пытались убить.

Однажды Кондрат передал римскому императору Адриану сочинение, целью которого было защитить христиан от гонений. Труд святого был оценен и впоследствии учтен – глава империи издал указ, запрещающий осуждать людей без наличия улик.

Умер Кондрат в темнице от голода.

Традиции и обычаи 4 октября

Согласно поверьям, того, кто хорошо поработает в день Кондрата, будет ждать благоприятный и удачный год. Поэтому 4 октября старались уделить как можно больше времени рабочим и домашним обязанностям.

В этот день знахари лечили кормящих грудью женщин, у которых воспалялись молочные железы. Лекари проводили специальный обряд с использованием яичной скорлупы и святой воды.

Также люди верили, что именно 4 октября лешие обладают особенной силой. Поэтому ходить в лес было очень опасно.

Что можно делать 4 октября

Работодатели 4 октября должны уделить внимание своим подчиненным. Желательно угостить сотрудников чем-то вкусным. Считается, что это поможет фирме завоевать авторитет и разбогатеть.

Что нельзя делать 4 октября

В этот день нельзя откланяться от своих обязанностей. Иначе можно навлечь на себя неудачи и финансовые потери.



В день Кондрата стоит отказаться от ругани с начальством или коллегами по работе. В противном случае есть риск сломать карьеру себе, а также испортить будущий год работодателю.

Лучше не совершать крупных покупок, так как они вряд ли прослужат долго. Если же нельзя отложить их приобретение на другой день, то на кассе расплачивайтесь так, чтобы не осталось сдачи.

Приметы

В лесу мало грибов, но много орехов – ждите морозную и снежную зиму.

Стоит ясная погода, а ветер дует с северо-востока – к холодной зиме.

День выдался холодным, а ночь более теплая – случится несчастье.

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