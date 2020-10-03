Как провести воскресенье на позитиве и без проблем, подскажет астрологический прогноз для всех знаков Зодиака

Воскресенье окажется успешным днем для тех, кто решит посвятить этот выходной работе. Ведь Луна окажется в знаке Телец, что способствует удачным переговорам, а также финансовым сделкам. Как еще с пользой можно провести 4 октября, расскажет гороскоп на день.

Овен

Представителям этого знака Зодиака захочется в воскресенье расслабиться и провести день дома в уютной обстановке, устроив романтический ужин с любимым человеком. Однако обстоятельства заставят Овнов поменять свои планы, что сильно вас расстроит. Не стоит убиваться понапрасну, проведя день не так, как планировалось, появится возможность улучшить свое материальное положение.

Телец

Тельцы начнут 04.10.2020 невероятно бодро и неожиданно поймут, что хотят изменить ситуацию со своей личной жизнью. Астрологи советуют вам не боятся смелых шагов, а действовать, следуя интуиции, даже если придется принимать тяжелое решение о расставании.

Близнецы

Близнецы начнут подводить итоги этого непростого года раньше, чем обычно. Астрологи указывают на то, что из ошибок прошлого пора выносить уроки. Оглядываясь назад, не забудьте отметить и то хорошее, что уже успело с вами произойти. Это поможет вам избежать проблем в ближайшем будущем.

Рак

Представителей этого знака Зодиака ждет плодотворный день. Много удастся достичь, если распределить время. Не отходите от плана и не добавляйте в него ничего нового. Вечер проведите в компании друзей, чтобы восстановить силы.

Лев

Львам придется усердно поработать 4 октября. Не ленитесь и постарайтесь закончить все ранее начатые дела. Откладывая все на потом, вы рискуете столкнуться с неимоверным числом неприятностей в будущем.

Дева

Вы всегда стараетесь действовать самостоятельно и никогда не просите совета у окружающих. Похоже, настала пора это изменить. Гороскоп на день рекомендует преодолеть себя и обратиться за помощью к знакомым. Девы могут получить ответ на вопрос, который давно волновал.

Весы

Первая половина 04.10. окажется неблагоприятной для Весов. Вас ждут ссоры и мелкие склоки. Однако не нужно расстраиваться, после обеда тенденции дня изменятся, вас будет ждать приятное известие или романтический сюрприз.

Скорпион

Скорпионов ждет приятный день. Представители этого знака Зодиака окажутся в центре внимания. Вам придется выбирать, кому из своих знакомых уделить время. Однако будьте начеку, в вашем окружении есть люди, которые мечтают вам насолить. Не давайте им поводов для сплетен.

Стрелец

Гороскоп на день гласит, что 4 октября у Стрельцов все будет валиться из рук. Вы будете нервничать из-за каждого пустяка. Постарайтесь не спешить, а делать все с холодной головой. Тогда удастся избежать многих проблем.

Козерог

Представители этого знака рискуют оказаться в непростой финансовой ситуации в воскресенье. Не доверяйте малознакомым людям и не давайте деньги в долг. Козерогам также следует вернуть все средства, которые они сами когда-то одалживали, чтобы привлечь позитивные тенденции.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день. 04.10.2020 пройдет в общении и в кругу близких людей. В этот день можно смело делать покупки, на которые раньше вы бы не решились.

Рыбы

Рыбам захочется в этот день перемен. Астрологи советуют не сдерживать себя, ведь звезды сейчас на вашей стороне. Смена имиджа, разрыв старых исчерпавших себя отношений или увольнение – все сейчас пойдет вам на пользу.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на весь октябрь.