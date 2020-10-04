Этот день предки считали началом осени

В понедельник, 5 октября, православные поминают пророка Иону и мученика Фока. В народном календаре у этого дня несколько названий: Листопадная, день Ионы, день Фоки.

На Руси 5 октября считалось началом настоящей осени. По народным приметам, в этот день гулял сильный ветер, который сдирал листья с деревьев. В это время, как говорили суеверные, велик был шанс подхватить лихорадку и прочие опасные болезни. Кроме того, из своих укрытий выползала нечистая сила, которая могла навлечь беду – навести порчу, наслать проклятие. В нехороший день люди старались не выходить из дома без особой нужды.

Что нельзя делать 5 октября

В день Фоки дурной приметой считалось есть рыбу. Кроме того, суеверные люди 5 октября не приближались к осине. Строить что-то 5 октября так же нежелательно – это может обернуться неудачами в будущем, по народным поверьям.

Приметы на 5 октября

На Листопадную определяли, когда выпадет снег и какой будет зима. Если в этот день листья на березе уцелеют, значит, снегопад будет нескоро. Если на сосне мало шишек, то зима предстоит теплая.

Подробный календарь народных праздников на октябрь 2020 года "Утро.ру" публиковало ранее.