Приметы на 5 октября: что нельзя делать в день Фоки

Приметы на 5 октября: что нельзя делать в день Фоки
Фото: pixabay.com
Этот день предки считали началом осени

В понедельник, 5 октября, православные поминают пророка Иону и мученика Фока. В народном календаре у этого дня несколько названий: Листопадная, день Ионы, день Фоки.

На Руси 5 октября считалось началом настоящей осени. По народным приметам, в этот день гулял сильный ветер, который сдирал листья с деревьев. В это время, как говорили суеверные, велик был шанс подхватить лихорадку и прочие опасные болезни. Кроме того, из своих укрытий выползала нечистая сила, которая могла навлечь беду – навести порчу, наслать проклятие. В нехороший день люди старались не выходить из дома без особой нужды.

Что нельзя делать 5 октября

В день Фоки дурной приметой считалось есть рыбу. Кроме того, суеверные люди 5 октября не приближались к осине. Строить что-то 5 октября так же нежелательно – это может обернуться неудачами в будущем, по народным поверьям.

Приметы на 5 октября

На Листопадную определяли, когда выпадет снег и какой будет зима. Если в этот день листья на березе уцелеют, значит, снегопад будет нескоро. Если на сосне мало шишек, то зима предстоит теплая.

Подробный календарь народных праздников на октябрь 2020 года "Утро.ру" публиковало ранее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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