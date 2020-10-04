Гороскоп на 5 октября 2020 года

Гороскоп на 5 октября 2020 года
Луна. Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, что ожидает в понедельник представителей всех знаков зодиака

Предстоящее начало недели станет для многих знаков зодиака потрясением – могут произойти кардинальные изменения не только в личной жизни, но и карьере, предупреждают астрологи.

Овен

Вам пора принять решение, к которому вы так долго шли. Но стоит оставить в стороне спонтанность – вы должны все продумать сотни раз, будь то покупка машины или смена профессионального вида деятельности. Понедельник,  5 октября, должен стать для вас временем для перемен лучшую сторону.

Телец

05.10. 2020 ваше настроение резко поменяется. Контролируйте эмоции – последствия будут необратимы. Если желаете снять напряжение – займитесь спортом или прогуляйтесь на улице, дыша свежим воздухом. Оставшееся время уделите семье.

Близнецы

Вас ожидает долгожданное предложение. Проведите этот день с близкими – они могут дать вам весьма ценный совет. Понедельник лучше всего провести, раздумывая о планах на будущее.

Рак

Ваши потребности возрастут, а возможности остаются на прежнем уровне. Не тратьте лишнего, расходуйте наделенным. От крупных покупок лучше воздержаться, чтобы впоследствии не пожалеть.

Лев

В личной жизни произойдут кардинальные изменения. Не исключено, что вас ожидает судьбоносная встреча со второй половинкой. Прислушайтесь к себе и не упускайте свой шанс.

Дева

Благоприятный день для финансовых сделок. Сосредоточьтесь на работе, взвесьте все "за" и "против". Ваша проницательность и интуиция не подведут, будьте уверены в себе.

Весы

Не вступайте в конфликт. Лучше всего избегать провокаций, чтобы избавить себя от лишних переживаний и стресса. Сохраняйте спокойствие и берегите свое здоровье.

Скорпион

Отдохните, сторонитесь ненужной суеты. Возможно, в скором времени объявится ваш давний должник. Не рискуйте и не принимайте необдуманных решений.

Стрелец

Излишняя откровенность не приведет ни к чему хорошему – держите секреты в себе. Пробуйте себя в новых делах. Подумайте о необычных идеях, которые пришли к вам в голову накануне.

Козерог

Достигайте обозначенных целей – никто вам не помешает. Будьте напористы и уверены в себе – не сворачивайте с прямого пути. Вечером 5 октября вас может ждать важный разговор.

Водолей

Контролируйте себя, не будьте восприимчивы к словам других людей. Будьте терпеливы, чтобы избежать разлада со второй половинкой, советуют звезды.

Рыбы

Подходящий день для реализации успеха во всех сферах. Вполне возможно, родные готовят вам какой-то сюрприз. Наслаждайтесь жизнью и ловите момент.

Таков астрологический прогноз на 5 октября 2020 года.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом для всех знаков зодиака на 2021 год.

Егор МАЛКОВ

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