В этот вторник не стоит пересчитывать собственные неудачи и горести
Православная церковь 6 октября чтит Ираиду и Иоанна. Жительницу Александрии за веру в бога подвергли жутким пыткам и зарубили мечом. А Иоанн был долгожданным ребенком двух праведников и родился, когда они были уже в преклонном возрасте. Он стал пророком и предтечей Иисуса Христа, который появился на свет через полгода после него.
На Руси к дню Ираиды, или Ириады Спорной, Зачатие Иоанна Предтечи избы и дрова были подготовлены к зиме. Принято было топить печи и прогревать жилища.
Традиции и обычаи
6 октября
Женщины пекли "наливушки" – в толченую картошку добавляли молоко, яйцо и, полив этой смесью ржаную лепешку, слегка заворачивали ее края.
Что можно делать 6 октября
Нужно молиться Иоанну Предтече, чтобы исцелил болезни, помог в домашних делах, указал правильный путь и верное решение проблем.
Что нельзя делать 6 октября
1. Не стоит в этот день тратить напрасно запасы, в том числе и денежные.
2. Пересчитывать купюры и мелкие монеты также не следует.
3. Нельзя ссориться с мужем (женой) .
4. Подсчитывать свои неудачи и горести тоже плохо. На Руси говорили: сколько получится, столько и будет потом.
5. Запрещено одалживать и брать деньги у других.
Народные приметы
6 октября
- Если грибов мало, а орехов много, зима предстоит суровая.
- Крики летящих на юг очень высоко гусей предвещают холода, а то и морозы, в ближайшее время
.
- Высокая сорная трава – снегу навалит через край.
- Если кошка умывается левой лапкой, жди плохой погоды, правой – хорошей.
- Курица машет хвостом, утки плещутся в воде и кричат, вороны нахохлились – пойдет дождь.