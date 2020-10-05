Приметы на 6 октября: что нельзя делать в день Ираиды и Иоанна

Приметы на 6 октября: что нельзя делать в день Ираиды и Иоанна
Фото: Meinrad Riedo/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В этот вторник не стоит пересчитывать собственные неудачи и горести
Православная церковь 6 октября чтит Ираиду и Иоанна. Жительницу Александрии за веру в бога подвергли жутким пыткам и зарубили мечом. А Иоанн был долгожданным ребенком двух праведников и родился, когда они были уже в преклонном возрасте. Он стал пророком и предтечей Иисуса Христа, который появился на свет через полгода после него.

На Руси к дню Ираиды, или Ириады Спорной, Зачатие Иоанна Предтечи избы и дрова были подготовлены к зиме. Принято было топить печи и прогревать жилища.

Традиции и обычаи 6 октября

Женщины пекли "наливушки" – в толченую картошку добавляли молоко, яйцо и, полив этой смесью ржаную лепешку, слегка заворачивали ее края.

Что можно делать 6 октября

Нужно молиться Иоанну Предтече, чтобы исцелил болезни, помог в домашних делах, указал правильный путь и верное решение проблем.

Что нельзя делать 6 октября

1. Не стоит в этот день тратить напрасно запасы, в том числе и денежные.
2. Пересчитывать купюры и мелкие монеты также не следует.
3. Нельзя ссориться с мужем (женой) .
4. Подсчитывать свои неудачи и горести тоже плохо. На Руси говорили: сколько получится, столько и будет потом.
5. Запрещено одалживать и брать деньги у других.

Народные приметы 6 октября 

  • Если грибов мало, а орехов много, зима предстоит суровая.
  • Крики летящих на юг очень высоко гусей предвещают холода, а то и морозы, в ближайшее время .
  • Высокая сорная трава – снегу навалит через край.
  • Если кошка умывается левой лапкой, жди плохой погоды, правой – хорошей.
  • Курица машет хвостом, утки плещутся в воде и кричат, вороны нахохлились – пойдет дождь.
Ранее "Утро.ру" опубликовало астрологический прогноз на неделю – с 5 по 11 октября.
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Грузия помешает России выполнить долг перед Арменией - эксперт

У противников Еревана больше возможностей повлиять на исход войны за Карабах

В Кремле высказались о повторном карантине в Москве

Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей