В этот вторник не стоит пересчитывать собственные неудачи и горести

Православная церковь 6 октября чтит Ираиду и Иоанна. Жительницу Александрии за веру в бога подвергли жутким пыткам и зарубили мечом. А Иоанн был долгожданным ребенком двух праведников и родился, когда они были уже в преклонном возрасте. Он стал пророком и предтечей Иисуса Христа, который появился на свет через полгода после него.





На Руси к дню Ираиды, или Ириады Спорной, Зачатие Иоанна Предтечи избы и дрова были подготовлены к зиме. Принято было топить печи и прогревать жилища.





Традиции и обычаи 6 октября





Женщины пекли "наливушки" – в толченую картошку добавляли молоко, яйцо и, полив этой смесью ржаную лепешку, слегка заворачивали ее края.





Что можно делать 6 октября





Нужно молиться Иоанну Предтече, чтобы исцелил болезни, помог в домашних делах, указал правильный путь и верное решение проблем.





Что нельзя делать 6 октября





1. Не стоит в этот день тратить напрасно запасы, в том числе и денежные.

2. Пересчитывать купюры и мелкие монеты также не следует.

3. Нельзя ссориться с мужем (женой) .

4. Подсчитывать свои неудачи и горести тоже плохо. На Руси говорили: сколько получится, столько и будет потом.

5. Запрещено одалживать и брать деньги у других.





Народные приметы 6 октября





Если грибов мало, а орехов много, зима предстоит суровая.

Крики летящих на юг очень высоко гусей предвещают холода, а то и морозы, в ближайшее время .

Высокая сорная трава – снегу навалит через край.

Если кошка умывается левой лапкой, жди плохой погоды, правой – хорошей.

Курица машет хвостом, утки плещутся в воде и кричат, вороны нахохлились – пойдет дождь.