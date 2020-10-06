Курс рубля
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В этот день Православная церковь поминает святую Феклу. Красавица много страдала за христианскую веру и девичью чистоту. Она отказалась от замужества, назвавшись невестой "жениха небесного".
Традиции и обычаи 7 октября
На Руси женщины должны были прясть, чтобы привлечь удачу. Поэтому святую Феклу называли "запрядальницей".
Весь этот день наши предки пели и веселились. А к полуночи зажигали огни, из-за которых Фекле дали еще одно прозвище – заревница, и молотили снопы. В следующие дни этим занимались только по утрам.
Что можно делать 7 октября
1. Идти в лес искать белые грибы.
2. Немного прибраться в жилище, чтобы потом весь год дела по дому полегче давались.
3. Удачным в этот день будет замужество и женитьба.
Что нельзя делать 7 октября
1. Не следует в этот день стирать, гладить, шить и заниматься другими подобными делами.
2. Запрещено 7 октября ссориться и ругаться матом. По древнему поверью, из-за бранных слов отрицательная энергия вернется назад в тройном объеме.
Народные приметы 7 октября
Ранее "Утро.ру" опубликовало православный календарь на октябрь.
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