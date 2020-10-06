Стиркой, глажкой, шитьем и другими подобными делами не стоит заниматься

В этот день Православная церковь поминает святую Феклу. Красавица много страдала за христианскую веру и девичью чистоту. Она отказалась от замужества, назвавшись невестой "жениха небесного".

Традиции и обычаи 7 октября



На Руси женщины должны были прясть, чтобы привлечь удачу. Поэтому святую Феклу называли "запрядальницей".

Весь этот день наши предки пели и веселились. А к полуночи зажигали огни, из-за которых Фекле дали еще одно прозвище – заревница, и молотили снопы. В следующие дни этим занимались только по утрам.

Что можно делать 7 октября

1. Идти в лес искать белые грибы.

2. Немного прибраться в жилище, чтобы потом весь год дела по дому полегче давались.

3. Удачным в этот день будет замужество и женитьба.

Что нельзя делать 7 октября



1. Не следует в этот день стирать, гладить, шить и заниматься другими подобными делами.

2. Запрещено 7 октября ссориться и ругаться матом. По древнему поверью, из-за бранных слов отрицательная энергия вернется назад в тройном объеме.

Народные приметы 7 октября

Большой урожай рябины предвещает чересчур морозную зиму.

Если 7 октября гремит гром, то зимой, которая будет теплой, не стоит ждать снега.

На дубах созрело много желудей – ожидается слабая зима, а грядущий год порадует обильным урожаем.

Если птицы летят очень низко над землей, зима придет рано и будет очень суровой.

Определить, какою окажется зима, можно в этот день и по тому, как линяют белки. От хвоста к голове – значит жди крепких морозов, а наоборот – время предстоит затяжное и слякотное.





Ранее "Утро.ру" опубликовало православный календарь на октябрь.