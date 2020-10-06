Астрологический прогноз поможет принять правильные решения

В среду ночное светило будет находиться в знаке Близнецы. Такое положение Луны сулит дурные вести. Однако, если человек сможет справиться с жизненными невзгодами, в будущем его ждет достойная награда.

Овен



Овны могут столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Дурные новости нарушат гармонию в семье. Не исключен даже полный разрыв с любимым человеком 7 октября.



Телец



Сложный день, связанный с получением новой информации. Звезды дают Тельцам шанс развиться сфере духовности, однако для этого потребуется побороть нерешительность. Также возможны сюрпризы и неожиданные признания.



Близнецы



7 октября обещает стать спокойным, пассивным днем. Близнецам нужно избегать ссор с вышестоящим руководством. Вероятно новое приятное знакомство. Вы будете пользоваться успехом у противоположного пола.



Рак



Астрологи предупреждают Раков о том, что в среду их ждет неприятная неожиданность. Не исключен 07.10.2020 серьезный конфликт в семье из-за действий одного из домочадцев. Постарайтесь соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к слабостям других.



Лев



07.10 Львам не советуют отправляться в дальние поездки и путешествия. Представители этого знака будут подвержены депрессии. Дома тоже будет неспокойно. Если вы не сможете держать себя в руках, весьма вероятен полный разрыв с близким человеком.



Дева



В среду от Дев потребуется вся их выдержка. Склоки на работе не должны вывести вас из себя. Если в сложившейся ситуации вы сможете сохранить хорошие отношения с начальством, в будущем вас ждет карьерный рост и финансовое обогащение.



Весы



Благоприятный день. Весам во всех вопросах будет сопутствовать удача. Возможно новое приятное знакомство или переход на следующий уровень отношений с любимым человеком. 7 октября вы можете позволить себе крупную покупку.



Скорпион



День подходит для деловых свершений. Скорпионам самое время заявить о своих идеях и проектах, начальство будет благосклонно к вашим инициативам. Возможен серьезный карьерный рост, а также улучшение материального положения.



Стрелец



Стрельцы столкнутся с противодействием со стороны третьих лиц. Постарайтесь достойно ответить на несправедливые упреки. Не опускайтесь до уровня оппонентов. Если при достижении собственных целей вы решите прибегнуть к обману, в дальнейшем за это придется расплачиваться.



Козерог



Неблагоприятный день. Скорее всего, Козерогам придется столкнуться с недобрыми вестями, которые сильно повлияют на их настроение. Представителям этого знака предстоит пересмотреть отношения с близкими людьми.



Водолей



7 октября все зависит только от вас. Водолеям придется взять на себя дополнительную ответственность. Важные семейные решения будут приняты на основе ваших убеждений. Постарайтесь взвесить каждый ваш шаг.



Рыбы



День сулит проблемы со здоровьем, а также упадок энергии. Среду Рыбам лучше провести в спокойной домашней обстановке. Идеальным решением будет отправиться на природу или совершить длительную прогулку. Постарайтесь избегать шумных компаний.



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