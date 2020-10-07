Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на четверг

Звезды обещают удачу в финансовых делах: прибыль сразу покроет все расходы, поэтому не отступайте от задуманного, но и не забывайте о разумной осторожности. Самое время заняться планированием. Подумайте о том, какое будущее вы хотите, полностью доверяйте судьбе и используйте все возможности, которые она предоставляет.

Овен

Найдите возможность помочь тем, кто нуждается в вашей поддержке, и обратите внимание на проблемы близких людей. Нужно быть аккуратнее с физическими нагрузками, потому что здоровье Основ 08.10.2020 может быть ослаблено. День отлично подойдет для решения финансовых проблем.

Телец

Звезды советуют Тельцам не упускать шанс улучшить свое материальное положение. Однако не стоит слепо полагаться на судьбу, тщательно продумывайте каждый свой шаг. Возможны новые знакомства, но не стоит рассчитывать на длительные отношения, просто наслаждайтесь общением. Наступает подходящий период для смены профессии, но не стоит принимать быстрых решений.

Близнецы

08.10.20 обещает Близнецам неожиданные сюрпризы и подарки. Особенно хорошо день сложится у тех представителей знака, кто умеет радоваться жизни и не зацикливаться на прошлых неудачах. Неожиданно для себя Близнецы могут дать повод для сплетен и пересудов. Не доверяйте непроверенным фактам, прежде чем делать громкие заявления, подумайте о возможных последствиях.

Рак

Подумайте о своем будущем. Ракам нужно перестать пятиться, боясь нарушить привычный ход дел. Также стоит пересмотреть свое поведение. Не пытайтесь форсировать события, занимайте свои мысли чем-то приятным и полезным. Ищите вдохновение во всем, что вас окружает.



Лев

Перед Львам откроются блестящие перспективы: восхищенные взгляды, комплименты, карьерный взлет, финансовое благополучие. В четверг представители знака могут сосредоточиться на своих увлечениях: при должном усердии вы сможете достичь высот совершенства.

Дева



8 октября 2020 представителям знака нужно оставаться верными своим целям, не обращая внимания на трудности и препятствия. Любая ваша идея будет встречена с пониманием, просто придерживайтесь выбранного курса. Но будьте готовы к тому, что близкие люди вдруг решат проверить вашу нервную систему на прочность.

Весы

В четверг Весам необходимо собраться с силами и навести порядок в своих мыслях. Начните жизнь с нового листа, не вспоминая прошлых ошибок и нерешенных проблем. Чтобы расслабиться, совершите небольшое путешествие или хотя бы начните планировать его. В работе не исключены перемены к лучшему.

Скорпион

Скорпионам удастся разрешить любой, даже самый затяжной конфликт. Помните, что отношения -это тяжелая работа, поэтому будьте внимательны к своему любимому человеку. Звезды обещают хлопоты, связанные с приездом гостей. Вероятно, вам придется перестраивать свой рабочий график, делать все возможное, чтобы гости остались довольны.

Стрелец

Посвятите день добрым делам. Постарайтесь оказать если не материальную, то хотя бы моральную поддержку нуждающимся людям. В четверг 8 октября можете позволить себе отдаться чувствам без остатка. Но если вы не уверены в своих чувствах или боитесь сделать решительный шаг, отложите волнующие вас вопросы на неопределенный срок.

Козерог

Присмотритесь к своему окружению. Старайтесь быть терпеливыми и внимательными к проблемам людей. Если Козерогам это удастся, то отношения улучшатся в ближайшем будущем. В четверг Козероги будут способны принимать такие смелые и оригинальные решения, что близкие люди надолго запомнят ваш совместный досуг. Звезды советуют не привязываться к прошлому, а искать причины для радости в настоящем.

Водолей

Гороскоп на 8 октября советует Водолеям разобраться со всеми проблемами одним махом. Скорее всего, вам не придется прикладывать много усилий. Сосредоточьтесь на деле, не проявляйте нетерпения и агрессии – результат не заставит себя долго ждать. Вторую половину дня проведите на свежем воздухе и отдохните.

Рыбы

Астрологи просят Рыб правильно оценить свои силы. Доверьтесь своей интуиции: вы можете предотвратить серьезные проблемы, просто оказавшись в нужном месте в нужное время. В личной жизни возможны изменения. Если вам трудно выразить свои чувства, подарите любимому человеку подарок с намеком на дальнейшие отношения. Но 08.10.2020 остерегайтесь сплетен, меньше делитесь подробностями своей жизни.

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