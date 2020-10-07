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Православная церковь 8 октября чтит Сергия Радонежского. Он известен не только тем, что создал Троицкую обитель (теперь это Троице-Сергиева лавра), где ввели общежитейский устав, распространенный потом по всем монастырям Руси. Также святой благословил Дмитрия Донского и его войско перед Куликовской битвой и предрек им победу.
После смерти Сергия стали происходить чудеса. Радонежский приходил во сне нескольким людям и говорил, что случится на нашей земле, в частности Кузьме Минину он посоветовал собрать войско и освободить Русь.
Традиции и обычаи 8 октября
Наши предки считали Сергия Радонежского хранителем кур. На Руси 8 октября было принято резать этих птиц для продажи.
Кроме того, именно в этот день крестьяне рубили и квасили капусту всей семьей. Бытовало поверье о том, что, если заняться заготовкой раньше или позже, она испортится или получится невкусная.
Дату эту называли днем Сергея-курятника, капустника.
Что можно делать 8 октября
1. Следует быть в хорошем настроении.
2. Нужно собрать всю семью за столом.
3. Блюда в этот день нужно готовить в первую очередь из капусты.
Что нельзя делать 8 октября
1. Категорически запрещено в этот день брать найденные на земле вещи или деньги (наши предки говорили, что так на себя чужую беду навлечешь).
2. Не стоит ходить немытым и в грязной одежде.
3. Отказывать в помощи также плохо
4. Сердиться и печалиться не следует.
5. Не надо 8 октября сильно наедаться, а то, согласно поверью, денег поубавится.
Народные приметы 8 октября
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