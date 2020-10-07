Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день Сергея-курятника

Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день Сергея-курятника
Фото: pixabay.com
Брать найденные на земле вещи и деньги не следует

Православная церковь 8 октября чтит Сергия Радонежского. Он известен не только тем, что создал Троицкую обитель (теперь это Троице-Сергиева лавра), где ввели общежитейский устав, распространенный потом по всем монастырям Руси. Также святой благословил Дмитрия Донского и его войско перед Куликовской битвой и предрек им победу.

После смерти Сергия стали происходить чудеса. Радонежский приходил во сне нескольким людям и говорил, что случится на нашей земле, в частности Кузьме Минину он посоветовал собрать войско и освободить Русь.

Традиции и обычаи 8 октября

Наши предки считали Сергия Радонежского хранителем кур. На Руси 8 октября было принято резать этих птиц для продажи.

Кроме того, именно в этот день крестьяне рубили и квасили капусту всей семьей. Бытовало поверье о том, что, если заняться заготовкой раньше или позже, она испортится или получится невкусная.

Дату эту называли днем Сергея-курятника, капустника. 

Что можно делать 8 октября

1. Следует быть в хорошем настроении.

2. Нужно собрать всю семью за столом.

3. Блюда в этот день нужно готовить в первую очередь из капусты.

Что нельзя делать 8 октября

1. Категорически запрещено в этот день брать найденные на земле вещи или деньги (наши предки говорили, что так на себя чужую беду навлечешь).

2. Не стоит ходить немытым и в грязной одежде.

3. Отказывать в помощи также плохо

4. Сердиться и печалиться не следует.

5. Не надо 8 октября сильно наедаться, а то, согласно поверью, денег поубавится.

Народные приметы 8 октября

  • Первый снег в этот день предвещает начало зимы 21 ноября.
  • Если выпал он, когда луна убывает и накрыл мокрую землю, зима быстро придет.
  • Первый снег 8 октября сухой, значит, лето порадует.
  • Идет снег после того, как с вишни опали все листья, – зима на пороге.


Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. 

Полина ДОРОЖКИНА

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