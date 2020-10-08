Приметы на 9 октября: что нельзя делать в день Иоанна Богослова-Путника

Приметы на 9 октября: что нельзя делать в день Иоанна Богослова-Путника
Фото: pixabay.com
От безудержного веселья, и не только, в эту пятницу нужно воздержаться

В этот день Православная церковь поминает Иоанна Богослова. Он был одним из 12 апостолов, любимцем Бога, и единственный из ближайших учеников Иисуса Христа скончался сам в 100 с лишним лет от роду.

Почувствовав, что смерть близка, святой попросил выкопать ему могилу, лег туда, и его засыпали землей. Через некоторое время другие ученики апостола, разрыв погребение ничего там не обнаружили. Но с того времени в один и тот же день каждый год в этом места возникал прах, исцеляющий от многих болезней.

Традиции и обычаи 9 октября 

  • На юге Руси накануне этого дня заканчивали посев озимых. 
  • Было принято 9 октября молиться Иоанну Богослову и просить его о покровительстве в долгом пути. Поэтому его еще назвали Путником.
  • Наши предки верили, что проложенные людьми дороги притягивают сверхъестественные силы, особенно с перекрестками – там нельзя было ничего поднимать, считать деньги, есть, плевать, зевать. Чтобы жизнь не поменялась в худшую сторону, запрещалось проходить через центр перекрестка.  

Что можно делать 9 октября 

1. Нужно пойти в церковь и помолиться перед иконами Иоанна Богослова.

2. Работать физически стоит лишь до полудня.

Что нельзя делать 9 октября 

1. Выпивать  и переедать в этот день не стоит.

2. Не следует и веселиться.

3. Также нельзя отказывать в помощи.

4.  Не нужно ссориться.

5. Запрещено ругаться бранными словами.

 Народные приметы на день Иоанна Богослова-Путника

  • Розовый закат в этот день сулит ветренную погоду.
  • Тетерева уселись на вершинах деревьев – к ясной погоде. 
  • Ночью звезды светят ярко, значит, будет хорошая погоды, бледно – пойдет дождь, а то и снег. 
  • Дождь, начавшийся 9 октября, продлится следующие три недели.
  • Листья падают потоком – скоро похолодает, и придет зима.
  • Если в эту пятницу будет тепло и солнечно, июнь предстоит холодный и дождливый.
  • Дождь со снегом выпал в этот день, значит в январе ожидаются три сильных потепления.


Ранее "Утро.ру" публиковало ведический гороскоп на 2021 год.

Полина ДОРОЖКИНА

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