Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
В этот день Православная церковь поминает Иоанна Богослова. Он был одним из 12 апостолов, любимцем Бога, и единственный из ближайших учеников Иисуса Христа скончался сам в 100 с лишним лет от роду.
Почувствовав, что смерть близка, святой попросил выкопать ему могилу, лег туда, и его засыпали землей. Через некоторое время другие ученики апостола, разрыв погребение ничего там не обнаружили. Но с того времени в один и тот же день каждый год в этом места возникал прах, исцеляющий от многих болезней.
Традиции и обычаи 9 октября
Что можно делать 9 октября
1. Нужно пойти в церковь и помолиться перед иконами Иоанна Богослова.
2. Работать физически стоит лишь до полудня.
Что нельзя делать 9 октября
1. Выпивать и переедать в этот день не стоит.
2. Не следует и веселиться.
3. Также нельзя отказывать в помощи.
4. Не нужно ссориться.
5. Запрещено ругаться бранными словами.
Народные приметы на день Иоанна Богослова-Путника
Ранее "Утро.ру" публиковало ведический гороскоп на 2021 год.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском