От безудержного веселья, и не только, в эту пятницу нужно воздержаться

В этот день Православная церковь поминает Иоанна Богослова. Он был одним из 12 апостолов, любимцем Бога, и единственный из ближайших учеников Иисуса Христа скончался сам в 100 с лишним лет от роду.

Почувствовав, что смерть близка, святой попросил выкопать ему могилу, лег туда, и его засыпали землей. Через некоторое время другие ученики апостола, разрыв погребение ничего там не обнаружили. Но с того времени в один и тот же день каждый год в этом места возникал прах, исцеляющий от многих болезней.

Традиции и обычаи 9 октября

На юге Руси накануне этого дня заканчивали посев озимых.

Было принято 9 октября молиться Иоанну Богослову и просить его о покровительстве в долгом пути. Поэтому его еще назвали Путником.

Наши предки верили, что проложенные людьми дороги притягивают сверхъестественные силы, особенно с перекрестками – там нельзя было ничего поднимать, считать деньги, есть, плевать, зевать. Чтобы жизнь не поменялась в худшую сторону, запрещалось проходить через центр перекрестка.

Что можно делать 9 октября

1. Нужно пойти в церковь и помолиться перед иконами Иоанна Богослова.

2. Работать физически стоит лишь до полудня.

Что нельзя делать 9 октября

1. Выпивать и переедать в этот день не стоит.

2. Не следует и веселиться.

3. Также нельзя отказывать в помощи.

4. Не нужно ссориться.

5. Запрещено ругаться бранными словами.

Народные приметы на день Иоанна Богослова-Путника

Розовый закат в этот день сулит ветренную погоду.

Тетерева уселись на вершинах деревьев – к ясной погоде.

Ночью звезды светят ярко, значит, будет хорошая погоды, бледно – пойдет дождь, а то и снег.



Дождь, начавшийся 9 октября, продлится следующие три недели.

Листья падают потоком – скоро похолодает, и придет зима.

Если в эту пятницу будет тепло и солнечно, июнь предстоит холодный и дождливый.

Дождь со снегом выпал в этот день, значит в январе ожидаются три сильных потепления.





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