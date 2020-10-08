Гороскоп на 9 октября 2020 года

Гороскоп на 9 октября 2020 года
Фото: Zhou Zhiyong/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Правдивый астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на пятницу - узнайте, что готовит этот день

В пятницу Луна будет находиться в знаке Рак. Такое положение ночного светила сулит переменчивость. Она найдет отражение и в вашем настроении и в поворотах судьбы. Будьте готовы к неожиданным известиям и переменам в жизни.

Овен

Последний день рабочей недели обещает Овнам трудности. Конфликты могут произойти как дома, так и на работе. Не исключено 9 октября получение дурной вести, которая заставит вас пересмотреть отношения с близкими людьми. Постарайтесь держать себя в руках и сконцентрируйтесь на чем-нибудь позитивном.

Телец

Обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Однако первое впечатление окажется обманчивым. Несмотря на сложности, в итоге Тельцам 09.10.2020 удастся добиться серьезных результатов. Возможно финансовое обогащение. Для того чтобы перевести течение дня в позитивное русло, вам необходимо перестать обращать внимание на мелочи.

Близнецы

Неблагоприятный день. Близнецам предстоит столкнуться с клеветой и обманом. Заранее обдуманные планы могут резко измениться. Постарайтесь избегать крупных покупок и шумных компаний.

Рак

09.10 станет для Раков днем испытания выдержки. Если вы сможете не реагировать на внешние провокации, пятница пройдет спокойно. Также представителям этого знака нужно следить за здоровьем и не подвергать себя лишней опасности.

Лев

Львы сегодня чувствуют подъем жизненных сил и вдохновения. Такое состояние позволит вам разобраться с давно накопившимися делами. Однако к концу дня ваше самоощущение резко изменится. Поэтому не планируйте серьезные переговоры и встречи на вечер.

Дева

9 октября Девам будет казаться, что все валится из рук. Возможны серьезные перемены в личной жизни, которые испортят представителям этого знака настроение. Однако будьте уверены, все, что ни делается – к лучшему. Скоро вас ждет благоприятный период жизни.

Весы

Травмоопасный день. Постарайтесь избегать быструю езду и внимательно смотрите по сторонам. Этот день Весам лучше провести в спокойной, домашней обстановке. Возможны проблемы на работе. А вот в семье будет царить гармония и взаимопонимание.

Скорпион

У Скорпионов будет постоянно меняться настроение. Сначала им может показаться, что они способны справиться с любой трудностью, однако это приведет только к плохо продуманным решениям. К вечеру представители этого знака почувствуют уныние, что также плохо скажется на течении жизни. Постарайтесь держать себя в руках и избегайте крайностей.

Стрелец

9 октября лучше посвятить творчеству. Звезды не рекомендуют Стрельцам принимать серьезные решения. Также лучше воздержаться от необдуманных крупных покупок.

Козерог

Сны, приснившиеся Козерогам в ночь на 9 октября, будут вещими. В этот день фортуна улыбнется тем представителям этого знака, действия которых будут основаны на внутренней убежденности. Обман и хитрости обязательно приведут к неприятным последствиям.

Водолей

Водолеям предстоит столкнуться с проявлениями мистических темных сил. Обращайте внимание на приметы и подсказки судьбы. Звезды будут проверять вас на стрессоустойчивость. В итоге события этого дня заставят вас переосмыслить свою жизнь.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам задуматься о своем окружении. Также стоит проанализировать события последних дней. 9 октября – время отдавать долги, постарайтесь оказать поддержку тому, кто нуждается в вашей помощи.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

Ольга ФЕДОРОВА

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