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Православные издавна считают 10 октября одним из важнейших дней в году, когда чтят память умерших. Дату установили в середине ХVI века в честь воинов, погибших при захвате Казани войскомцаря Ивана Грозного.
Так как битва была накануне Покрова, поминальный день и стал Покровской субботой. На Руси ее называли и родительской – в память об ушедших из жизни родных.
Еще 10.10 чтят основателя обители на острове Соловки – Савватия Соловецкого.Это последний из девяти дней, во время которых пчел готовили к зиме. наши предки молились святому старцу и называли 10 октября днем Савватия-пчельника.
Традиции и обычаи 10 октября
На Руси принято было прятать ульи с пчелами в омшаник.
Кроме того, с давних времен православные 10 октября наводят порядок в местах захоронений родственников, укрывают памятники от дождя и снега.
Многие в этот день оставляют на могилах еду, спиртное и безалкогольные напитки в стаканах. Это не приветствует церковь и рекомендуют провести поминки дома в тесном кругу.
Что можно делать 10 октября
Что нельзя делать 10 октября
1. Ругать умерших и плохо думать о них не следует
2. .Запрещена тяжелая и грязная работа, так как она, согласно поверью не принесет пользы. Не стоит мыть полы, пылесосить, шить, вязать, стирать.
3.Не стоит и громогласно рыдать по покойникам.
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