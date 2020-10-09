Есть и выпивать на кладбищах в этот поминальный день не следует

Православные издавна считают 10 октября одним из важнейших дней в году, когда чтят память умерших. Дату установили в середине ХVI века в честь воинов, погибших при захвате Казани войскомцаря Ивана Грозного.

Так как битва была накануне Покрова, поминальный день и стал Покровской субботой. На Руси ее называли и родительской – в память об ушедших из жизни родных.

Еще 10.10 чтят основателя обители на острове Соловки – Савватия Соловецкого.Это последний из девяти дней, во время которых пчел готовили к зиме. наши предки молились святому старцу и называли 10 октября днем Савватия-пчельника.

Традиции и обычаи 10 октября

На Руси принято было прятать ульи с пчелами в омшаник.

Кроме того, с давних времен православные 10 октября наводят порядок в местах захоронений родственников, укрывают памятники от дождя и снега.

Многие в этот день оставляют на могилах еду, спиртное и безалкогольные напитки в стаканах. Это не приветствует церковь и рекомендуют провести поминки дома в тесном кругу.

Что можно делать 10 октября

Нужно вспоминать об умерших только хорошее, похвалить их, говорить о том, какое добро они сделали.

Среди угощений на стол нужно подавать печенье с медом.





Что нельзя делать 10 октября

1. Ругать умерших и плохо думать о них не следует

2. .Запрещена тяжелая и грязная работа, так как она, согласно поверью не принесет пользы. Не стоит мыть полы, пылесосить, шить, вязать, стирать.

3.Не стоит и громогласно рыдать по покойникам.

Народные приметы на Покровскую субботу

Если в этот день сухо, то холода придут нескоро.



Облака, плывущие с юга на север, сулят ненастье, наоборот – погода установится хорошая



Гроза 10.10 обещает зиму без снега, короткую и теплую.

Первый снег, выпавший в Покровскую субботу предвещает приход зимы через 40 дней.

Если 10 октября выпадет дождь со снегом, то в январе будет очень тепло, а в июне – холодно и дождливо.





Ранее "Утро.ру" поделилось астрологическим прогнозом на октябрь.



