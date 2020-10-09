Звезды подскажут, как провести выходной

Суббота 10.10.20 будет активной, насыщенной событиями. Примечательно, что выходной отлично подойдет для завершения намеченных дел. Поэтому смело двигайтесь вперед, не тратя времени на ненужные мысли. Старайтесь не обращать внимания на дурные предчувствия: знайте, что звезды сейчас на вашей стороне.

Овен

Овнам пора задуматься о своем будущем. 10 октября любые желания осуществятся, если приложить к этому должные усилия. Перспектива продвижения по службе может быть для вас не менее привлекательной. Астрологи советуют Овнам, которые давно влюблены, наконец признаться в своих чувствах. Действуйте так, как велит вам сердце.

Телец

Представителям знака будет сопутствовать успех в решении финансовых вопросов. Этот день может быть особенно удачным для людей, занимающихся торговлей и недвижимостью. В личных отношениях воздержитесь от резких действий, не усугубляйте ситуацию своими капризами.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам научиться мыслить стратегически и не бояться брать ответственность на себя. Действуйте смело и решительно, тогда успех не заставит себя долго ждать. В субботу 10.10 возможны ссоры на почве ревности. Доверьтесь своим чувствам и перестаньте искать подвох в действиях любимого человека.

Рак

В этот день лучше отключить эмоции и принимать только взвешенные решения, чтобы не оказаться на перепутье. Без серьезной мотивации вам будет трудно рассчитывать на успех. Ваша подозрительность может мешать рационально мыслить. Звезды советуют вам не отступать от своих целей, несмотря ни на что. Но представителям знака необходимо беречь силы, поэтому не хватайтесь за все подряд в надежде добиться больших успехов.

Лев

Воздержитесь от резких высказываний. Постарайтесь держать себя в руках, иначе ваш авторитет будет поставлен под сомнение. Уделите время семье: больше общайтесь со своей второй половинкой и детьми, не избегайте откровенных разговоров. Не поддавайтесь мрачному настроению, хватайтесь за любую работу, чтобы не думать о плохом.

Дева

Суббота – отлично подойдет для того, чтобы наладить деловые отношения. Постарайтесь извлечь из этого дня максимальную пользу: вы сможете достичь своей цели, несмотря ни на какие трудности и препятствия. 10 октября 2020 представители знака будут легче привычного выражать свои чувства и добиваться взаимности от любимого человека.

Весы

Не зацикливайтесь на временных неудачах. Уже скоро жизнь Весов определенно изменится к лучшему, если представители знака научатся ставить перед собой конкретные цели. Уделите время своим пожилым родственникам, убедитесь, что у них нет никаких проблем. При необходимости окажите поддержку, помогите советом: все ваши затраты окупятся сторицей.

Скорпион

Отпустите свои ошибки прошлого. Постарайтесь простить всех обидчиков, перестаньте предъявлять чрезмерные требования к себе и окружающим – жить сразу станет легче. В субботу отбросьте все предрассудки, постарайтесь не поддаваться своим страхам, не преувеличивайте существующие проблемы. Возможно, что день будет наполнен хлопотами, но результат вас порадует.

Стрелец

Не сдерживайте свое любопытство: день хорош для учебы, накопления информации. Сходите на семинар или в музей, главное – не сидите дома без дела. За сердце и внимание свободных Стрельцов может развернуться целая битва, но выбор все равно остается за представителями знака. Впереди вас ждет всплеск творческой активности.

Козерог

Суббота пройдет отлично, у Козерогов будет получаться все: от решения мелких бытовых проблем до блестяще проведенных деловых переговоров. В любой непонятной ситуации прислушивайтесь к своим ощущениям – так вы сможете достичь внутреннего комфорта. Звезды советуют не принимать решения в пылу момента. Иногда полезно прожить один день, не думая о последствиях своих поступков, но все хорошо в меру.

Водолей

10.20 у Водолеев будет всплеск умственной активности: идеи и планы будут следовать друг за другом со скоростью света. Хотя не стоит спешить с реализацией задуманного, если нет четкого понимания конечной цели. Звезды не исключают визита нежданных гостей. Только от вас зависит, насколько теплой и душевной будет встреча. Даже если вы не расположены к откровенным разговорам, от встречи лучше отказаться.

Рыбы

Постарайтесь наладить контакт с окружающими: заручитесь поддержкой родственников и коллег, даже если это всего лишь решение бытовых проблем – маленькие и большие победы не заставят себя долго ждать. Ваша способность идти на компромисс поможет избежать серьезных проблем. Однако не спешите отказываться от своих планов, просто не усугубляйте и без того напряженную ситуацию. Следите за своими словами и действиями.

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