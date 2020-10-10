Подробный астрологический прогноз подскажет, кого ждет успех в ближайшие семь дней

Неделя с 12 по 18 октября 2020 года подарит представителям зодиакальной карты множество возможностей. Как не упустить удачу и реализовать задуманное, рассказали астрологи.

Овен

Начало недели будет насыщенным и непростым, возникнут сомнения относительно принятых ранее решений. А вот ближе к выходным Овнам удастся расслабиться и завести полезные знакомства.

Телец

Тельцам ближайшие семь дней предстоит решать проблемы, связанные со здоровьем. Представители земной стихии рискуют получить травму или подхватить неприятную болезнь. Астрологи советуют беречь себя.

Близнецы

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю предупреждает: от крупных трат пока лучше воздержаться. Также не стоит влезать в долги – это грозит большими проблемами в будущем.

Рак

Для Раков неделя пройдет спокойно и непринужденно. Представители водной стихии будут поглощены работой и домашними делами, а к выходным появится шанс провести время со старыми друзьями.

Лев

Львам в середине октября будет непросто. Звезды советуют держать в секрете подробности своей жизни даже от близких приятелей. Предательства на неделе можно ожидать от кого угодно.

Дева

Любовный гороскоп на неделю обещает Девам начало головокружительного романа. В октябре отношения завяжутся быстро, однако не стоит погружаться в них бездумно, предупреждает прогноз.

Весы

Весам с 12 по 18 октября 2020 года будет непросто справиться с собственными эмоциями. Представители воздушной стихии почувствуют, что сильно привязались к человеку, об отношениях с которым вы боялись и подумать. Возможно, пришло время признаться в своих чувствах.

Скорпион

Скорпионы будут стараться держать все под контролем, однако у звезд другие планы. Поддайтесь спонтанности и пробуйте импровизировать – только так получится не наделать ошибок.

Стрелец

Стрельцам стоит выдохнуть и задуматься о своих внутренних желаниях – нельзя всегда пытаться угодить другим. Прислушайтесь к себе и посвятите вторую неделю октября реализации планов и отдыху.

Козерог

Время перемен наступило для Козерогов – важно не сопротивляться новому, иначе можно так и остаться на месте. Четко сформулируйте свои цели и идите к мечте. Ближайшие семь дней звезды будут на вашей стороне.

Водолей

Водолеи рискуют сильно поссориться с близкими из-за излишней вспыльчивости и неумения идти на компромисс. Астрологи рекомендуют больше работать над собой и учиться противостоять стрессу.

Рыбы

Рыбам предстоит решать множество мелких и неприятных проблем в начале недели. Тем не менее представители этого знака быстро завершат начатое благодаря помощи союзников. Не пытайтесь взвалить на себя слишком много.

Такая неделя с 12 по 18 октября ждет представителей знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на октябрь.