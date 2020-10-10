Как пройдет день каждого из астрологических знаков - в прогнозе от "Утро.ру"

День обещает быть удачным для представителей большинства знаков зодиака. Некоторым даже звезды сулят повышение и финансовое благополучие, а другим рекомендуют сдерживать свои эмоции, чтобы потом не сожалеть.

Овен

Не исключено, что день принесет массу поводов для волнения. Однако не стоит переживать – вы сможете найти выход даже из самых запутанных ситуаций. Постарайтесь быть доброжелательными к другим, поскольку это поможет вам достичь внутреннего спокойствия.

Телец

Вы будете склонны переоценивать собственные силы, поэтому лучше не стесняться обращаться за помощью – она окажется как никогда к стати. С союзниками день пройдет проще. Вечером общение с близкими принесет массу приятных впечатлений.

Близнецы

Первая половина дня пройдет напряженно, однако ко второй ситуация выровняется. Не придавайте особого значения мелким неудачам, чтобы не сбиться с пути. Звезды рекомендуют сменить обстановку: поехать в путешествие или развеяться с друзьями.

Рак

Для Раков день пройдет крайне благоприятно. Он обещает массу приятных эмоций и интереса со стороны окружающих. Люди будут нуждаться в вашем совете и оказывать приятные знаки внимания. Это отличный шанс завоевать внимание человека, к которому давно испытываете симпатию.

Лев

С самого утра вы ощутите прилив сил и энергии – именно они помогут вам преодолеть любые трудности в течение дня. Ситуацией можно воспользоваться не только в собственных интересах, но и помочь ближнему. Не исключены новые денежные поступления.

Дева

Хороший день для того, чтобы расслабиться и провести время дома. Лучше не заниматься важными делами, поскольку велик риск ошибиться. Вечером звезды сулят приятные встречи – порадуйте близких приятным сюрпризом или подарком, чтобы поднять настроение не только им, но и себе.

Весы

Для достижения целей в будущем вам потребуется помощь близких. Поэтому, даже несмотря на внутреннее напряжение, постарайтесь не ссориться с ними. Иногда потребуется пожертвовать собственными интересами. Однако не позволяйте никому злоупотреблять собственной добротой.

Скорпион

С финансовой точки зрения день будет складываться лучшим образом. Вы можете заключить приятное сотрудничество, которое принесет прибыль в будущем. Приятные новости поступят и от близких. Вечер можно провести в компании любимого человека.

Стрелец

Избегайте стрессов и конфронтаций с окружающими – звезды рекомендуют в этот день придерживаться равновесия во всем. Лучше не перебарщивать с вредной пищей или занятиями спортом. Можно уделить время учебе или близким.

Козерог

Для карьеристов день обещает массу приятных событий: у вас наверняка появится возможность проявить себя и зарекомендовать с хорошей стороны перед начальством. Не исключено, что вам предложат более перспективную должность. От вас потребуется достаточно опыта и умений, чтобы хорошо проявить себя на новом месте.

Водолей

День пройдет сложно и напряженно. Не рассчитывайте, что решить проблемы будет легко. Порой от вас потребуется масса усилий для преодоления неудачи. Звезды советуют не сдаваться – в конце концов все сложится лучшим образом. Не исключены проблемы в общении с близкими. Может потребоваться больше терпения, чем обычно.

Рыбы

Первая половина дня будет складываться неудачно. В первую очередь из-за вашей чувствительности к проблемам. Постарайтесь не воспринимать мелкие неудачи так близко к сердцу. К вечеру ситуация станет полегче. Возможны приятные новости от близких.