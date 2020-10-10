Категорически запрещалось выходить из дома и заниматься уборкой

В воскресенье православная церковь почитает память святого Харитона Исповедника, пострадавшего за христианскую веру. В народе же день считался крайне неблагоприятным. Согласно поверью, 11 октября нужно было провести особым образом, чтобы не навлечь беду.

Традиции и обычаи 11 октября

На Руси этот день зачастую проводили дома, чтобы избежать сглаза и дурных людей. Однако некоторые все же тайком выходили к ведуньям. Считалось, что если принести ей пирог или баночку меда, то предстоящая свадьба будет успешной, а невеста родит здорового ребенка.

Приметы на 11 октября

Если листья с деревьев к этому дню уже облетели, то зима будет суровой и холодной.

Ярко-красное небо после заката предвещало ветреную погоду.

Покрывшаяся инеем ива говорила о грядущих заморозках.

Что нельзя делать 11 октября

В этот день запрещалось выходить из дома, по возможности – даже во двор. В Харитонов день было принято заниматься рукоделием, а вот от домашних дел стоило отказаться. Ни в коем случае нельзя было подметать мусор и выносить его из дома.

Согласно поверью, нельзя было собирать ягоды, особенно ежевики. Примета гласит, что 11 октября их проклял и оплевал дьявол, а того, кто их съест, ждет тяжелая болезнь.

Ранее "Утро.ру" опубликовало ведический гороскоп на 2021 год.