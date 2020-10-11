Традиции и суеверия на понедельник

Православные чтят память преподобного Кириака. В народном календаре дата обозначена как день Феофана.

Традиционно на Руси 12 октября чествовали охотников. Мужчины отправлялись на поиски добычи – вернуться с именным зайцем считалось хорошей приметой. Вечером устраивали пирушки, охотники обменивались занимательными историями.

Что нельзя делать 12 октября

Бездумно тратить деньги на день Феофана – плохая примета. А вот если вы сэкономите – например, купите что-то с хорошей скидкой, это, наоборот, добрый знак. Таким образом можно привлечь в дом финансовое благополучие.

Разговоры о неприятностях, жалобы на жизнь наши предки считали дурной приметой. Если не гнать от себя плохие мысли в день Феофана, неприятностей может лишь прибавиться, говорили суеверные.

12 октября не стоит отказывать в помощи тем, кто об этом попросит.

Приметы на день Феофана