Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана

Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана
Фото: pixabay.com
Традиции и суеверия на понедельник

Православные чтят память преподобного Кириака. В народном календаре дата обозначена как день Феофана.

Традиционно на Руси 12 октября чествовали охотников. Мужчины отправлялись на поиски добычи – вернуться с именным зайцем считалось хорошей приметой. Вечером устраивали пирушки, охотники обменивались занимательными историями.

Что нельзя делать 12 октября

Бездумно тратить деньги на день Феофана – плохая примета. А вот если вы сэкономите – например, купите что-то с хорошей скидкой, это, наоборот, добрый знак. Таким образом можно привлечь в дом финансовое благополучие.

Разговоры о неприятностях, жалобы на жизнь наши предки считали дурной приметой. Если не гнать от себя плохие мысли в день Феофана, неприятностей может лишь прибавиться, говорили суеверные.

12 октября не стоит отказывать в помощи тем, кто об этом попросит.

Приметы на день Феофана

  • В это время определяли, когда придут первые заморозки. Если в день Феофана будет туман – поздним вечером или в ночное время, то в ближайшее время морозов ждать не стоит.
  • В этот день можно узнать, урожайным ли будет год. Хорошим знаком считалось обилие звезд на небосводе.
  • Начиная со дня Феофана, 12 октября, и до Покрова сны будут вещими. Однако не все сбудутся быстро.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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