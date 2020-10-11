Звезды подскажут, как успешно начать новую рабочую неделю

В понедельник Луна будет находиться в знаке Лев. Такое положение ночного светила благоприятствует всем активным и энергичным делам: от организации спортивных мероприятий или похода в музей до проведения корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива.

Овен



В этот день звезды будут благоволить Овнам. Так что постарайтесь заранее спланировать важные дела на понедельник. В общении со второй половинкой также будет царить гармония. А еще 12 октября – отличный день для того, чтобы примириться с близкими людьми.



Телец



Звезды советуют Тельцам провести эту дату активно. Вы можете отправиться в небольшое путешествие или посетить спортивное мероприятие. Сегодня вам с легкостью будут даваться любые переговоры.



Близнецы



12.10 сулит Близнецам серьезные изменения в жизни. Возможно, неожиданное известие перевернет ваше мировоззрение. Не исключено, что представителям этого знака придется заниматься делом, которое им совсем неизвестно. Однако будьте уверены, ваши труды окупятся втройне.



Рак



Сегодня отношениям Раков придется пройти серьезное испытание. Астрологи не исключают, что возможен разрыв с любимым человеком. Если вы не хотите остаться в одиночестве, постарайтесь держать эмоции в руках и прощайте окружающим их слабости.



Лев



День отлично подходит для построения планов на будущее. Постарайтесь окружить себя достойными людьми и не тратьте время на пустые развлечения. Звезды советуют Львам избегать шумных компаний.



Дева



Понедельник Девам лучше провести, занимаясь творчеством или отдыхая на природе. Также можно посвятить время родным и близким. Нужно избегать крупных покупок.



Весы



Весам следует быть готовыми к конфликтам на работе и в семье. Не исключено, что сегодня вам предстоит столкнуться с клеветой и обманом. Советы других людей вряд ли приведут к положительному результату. Сегодня вам нужно рассчитывать только на себя.



Скорпион



12 октября сулит Скорпионам серьезные финансовые потери. Для того чтобы минимизировать дурное влияние небесных светил, постарайтесь тщательно оценивать каждый ваш шаг и избегайте необдуманных покупок.



Стрелец



Сегодня Стрельцы почувствуют небывалый приток энергии. Представители этого знака будут пользоваться успехом и повышенным вниманием у противоположного пола. Деловые переговоры пройдут успешно.



Козерог



Козерогам стоит держать свои эмоции под контролем. Цените то, что имеете. Сегодня возможны новые приятные знакомства, однако в будущем они могут привести к серьезным потерям и печали.



Водолей



Этот день лучше провести в окружении семьи и детей. Водолеи получат особенное удовлетворение от помощи близким. Совершенные сегодня щедрые поступки в будущем с лихвой окупятся.



Рыбы



Рыбам будет сопутствовать удача. На любые деловые предложения можно спокойно соглашаться – заключенные сегодня сделки будут весьма успешными. А вот в личной жизни не исключены конфликты, так что постарайтесь быть более сдержанными и понимающими.



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