Точный астрологический прогноз на день поможет избежать трудностей на работе и в личной жизни

Во вторник убывающая Луна окажется в созвездии Девы. День отлично подойдет для сложной и кропотливой работы, требующей высокой концентрации и внимания. Как обернуть мелкие неприятности, которых избежать все же не удастся, в свою пользу 13 октября 2020 года, рассказали звезды.

Овен

В этот октябрьский день у Овнов будет масса поводов для радости – представители стихии огня почувствуют гармонию и умиротворение. А вот любые финансовые операции лучше отложить, обещает денежный гороскоп.

Телец

Тельцам звезды обещают удачный день для обучения. Приобретенные знания и опыт несомненно помогут реализовать поставленные цели в будущем.

Близнецы

13 октября 2020 года окажется для Близнецов днем, полным сюрпризов. Удачными будут поездки, даже спонтанные. Тем не менее астрологи рекомендуют воздерживаться от ремонта и серьезных домашних дел.

Рак

В середине октября у Раков появится шанс разрешить старые семейные конфликты. Представителям водной стихии удастся достичь мира благодаря умению слушать и принимать чужую точку зрения.

Лев

Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, советуют Львам звезды. Вечер вторника принесет хорошие новости о ком-то из близких.

Дева

Девам 13 октября 2020 года не стоит бояться перемен и избегать рисков. Изменения круто повернут жизнь представителей стихии земли, но все они будут к лучшему.

Весы

Во вторник Весы рискуют поссориться с теми, с кем прежде находили общий язык без труда. Предотвратить конфликт порой можно, если просто промолчать, советуют астрологи.

Скорпион

Первая половина дня для Скорпионов будет определяющей: любая ошибка обернется неприятными последствиями. Важно не терять бдительность и принимать решения обдуманно.

Стрелец

Любовный гороскоп на день обещает Стрельцам приятные романтические сюрпризы. Представителям огненной стихии удастся провести время со своим возлюбленным и вывести отношения на новый уровень.

Козерог

Козерогов 13 октября 2020 года ждет удача абсолютно во всех сферах. Некоторые окажутся во власти сильной влюбленности, которой не смогут противостоять. Также звезды обещают неожиданные подарки и финансовые поступления.

Водолей

Водолеям придется постараться, чтобы сохранять спокойствие и не волноваться из-за мелочей во вторник. Но успеха можно достичь только так, говорят астрологи. Идите к своей цели, несмотря ни на что.

Рыбы

Рыбы в этот день будут ошибаться чаще обычного, поэтому смелые эксперименты и важные решения лучше отложить. Напомнят о себе и хронические заболевания. Вечер звезды советуют посвятить себе и немного отдохнуть.

Таким будет вторник, согласно точному астрологическому предсказанию. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на текущую неделю.