Верующие проводят всенощную службу в храмах

13 октября православные по традиции отмечают Покров день, почитая Пресвятую Богородицу. Основное событие этой знаменательной даты – церковная служба, которая проходит в ночь с 13 на 14 октября.

Согласно преданию, в одну из ночей в эту дату Пресвятая Богородица снизошла, явившись со святыми. Одни источники утверждают, что Богородица предстала перед всеми молящимися, другие же говорят о том, что ее видели с Андреем и его учеником Епифанием.

Традиционно в этот день встречается осень с зимой – наступают первые холода. Крестьяне завершают работы по сельском хозяйству и готовятся к зиме, после чего устраивют праздники и гуляния.

Что нельзя делать в Покров лень

Запрещен алкоголь и переедание. Поста в эту дату нет, но от чревоугодия всегда стоит воздержаться. Также нежелательны домашние хлопоты в виде стирки и уборки. Исключение – праздничный обед. Нельзя ругаться и употреблять скверные слова – особенно в праздник радости и надежды.

Что можно делать 13 октября

Особая благодать – посещение ночной службы в ночь с 13 на 14 октября. Также стоит в этот день угостить гостей пирогами, заранее накрыв стол. Незамужние женщины должны покрыть голову. Принарядиться же стоит всем – как хозяевам, так и гостям.

Приметы на Покров день

Кто раньше всех в храме свечу за Богородицу поставит – той раньше всех выйти замуж.

Свадьба в Покров – к крепкому браку.

Снег в свадьбу – к счастью.

Какая погода в Покров – такая и зима.

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