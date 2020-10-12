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13 октября православные по традиции отмечают Покров день, почитая Пресвятую Богородицу. Основное событие этой знаменательной даты – церковная служба, которая проходит в ночь с 13 на 14 октября.
Согласно преданию, в одну из ночей в эту дату Пресвятая Богородица снизошла, явившись со святыми. Одни источники утверждают, что Богородица предстала перед всеми молящимися, другие же говорят о том, что ее видели с Андреем и его учеником Епифанием.
Традиционно в этот день встречается осень с зимой – наступают первые холода. Крестьяне завершают работы по сельском хозяйству и готовятся к зиме, после чего устраивют праздники и гуляния.
Что нельзя делать в Покров лень
Запрещен алкоголь и переедание. Поста в эту дату нет, но от чревоугодия всегда стоит воздержаться. Также нежелательны домашние хлопоты в виде стирки и уборки. Исключение – праздничный обед. Нельзя ругаться и употреблять скверные слова – особенно в праздник радости и надежды.
Что можно делать 13 октября
Особая благодать – посещение ночной службы в ночь с 13 на 14 октября. Также стоит в этот день угостить гостей пирогами, заранее накрыв стол. Незамужние женщины должны покрыть голову. Принарядиться же стоит всем – как хозяевам, так и гостям.
Приметы на Покров день
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