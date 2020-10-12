Приметы на 13 октября: что нельзя делать в Покров день

Приметы на 13 октября: что нельзя делать в Покров день
Фото: pixabay.com
Верующие проводят всенощную службу в храмах

13 октября православные по традиции отмечают Покров день, почитая Пресвятую Богородицу. Основное событие этой знаменательной даты – церковная служба, которая проходит в ночь с 13 на 14 октября.

Согласно преданию, в одну из ночей в эту дату Пресвятая Богородица снизошла, явившись со святыми. Одни источники утверждают, что Богородица предстала перед всеми молящимися, другие же говорят о том, что ее видели с Андреем и его учеником Епифанием.

Традиционно в этот день встречается осень с зимой –  наступают первые холода. Крестьяне завершают работы по сельском хозяйству и готовятся к зиме, после чего устраивют праздники и гуляния.

Что нельзя делать в Покров лень

Запрещен алкоголь и переедание. Поста в эту дату нет, но от чревоугодия всегда стоит воздержаться. Также нежелательны домашние хлопоты в виде стирки и уборки. Исключение – праздничный обед. Нельзя ругаться и употреблять скверные слова – особенно в праздник радости и надежды.

Что можно делать 13 октября

Особая благодать – посещение ночной службы в ночь с 13 на 14 октября. Также стоит в этот день угостить гостей пирогами, заранее накрыв стол. Незамужние женщины должны покрыть голову. Принарядиться же стоит всем – как хозяевам, так и гостям.

Приметы на Покров день

  • Кто раньше всех в храме свечу за Богородицу поставит – той раньше всех выйти замуж.
  • Свадьба в Покров – к крепкому браку.
  • Снег в свадьбу – к счастью.
  • Какая погода в Покров – такая и зима.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на октябрь для всех знаков зодиака.

Егор МАЛКОВ

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