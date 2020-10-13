Проблемы могут начаться с самого утра

День обещает быть тяжелым для всех представителей знаков зодиака. Однако готовность к трудностям поможет сгладить все проблемы. Постарайтесь не отчаиваться, поскольку звезды всегда благоприятно реагируют на положительный настрой.

Овен

Несмотря на то, что серьезных невзгод на вашем пути в этот день не встретится, каждый промах вы будете воспринимать слишком близко к сердцу. Не стесняйтесь просить поддержки у близких людей – это поможет восстановить равновесие. Во второй половине дня будьте внимательней к знакам судьбы, поскольку они позволят вам получить то, о чем давно мечтали.

Телец

С самого начала дня все будет валиться из рук. Чаще, чем обычно будет выходить из строя техника, а ситуации накладываться друг на друга не лучшим образом. Если у вас запланированы на этот день важные дела, то будьте готовы: на их решение может потребоваться больше времени.

Близнецы

Ситуация будет меняться настолько стремительно, что у вас не всегда будет возможность успеть адаптироваться под обстоятельства. Будьте готовы к тому, что решения придется принимать быстро. Однако вы даже в таких условиях сможете зарекомендовать себя с лучшей стороны, поэтому не сомневайтесь в своих силах.

Рак

Работа может приятно порадовать вознаграждением за все труды. Но будьте внимательней к знакам: если вас серьезно недооценили, то лучше сменить место работы, поскольку маловероятно, что ситуация в будущем исправится. Также этот день прекрасно подойдет для отдыха.

Лев

Неприятностей избежать не выйдет, но в конце концов день пройдет лучше, чем может показаться на первый взгляд. Не впадайте в уныние, а постарайтесь взвешено посмотреть на ситуацию со всех сторон. Друзья, увидев ваши старания, с радостью предложат свою помощь, которая окажется к месту.

Дева

Для Дев день может сложиться сложно из-за навалившихся с самого утра трудностей. Старайтесь не упускать даже малейшие детали из виду, поскольку они могут сыграть роковую роль в будущем. Не ссорьтесь с близкими и друзьями, чтобы не создавать себе лишних проблем.

Весы

В этот день вы будете нарасхват: коллеги будут просить вас о помощи, родные интересоваться вашим мнением, а половинка потребует внимания на свой адрес. Вы сумеете грамотно распределить время на всех, а вот на себя его совершенно не хватит, поэтому на вечер лучше не планировать никаких важных дел.

Скорпион

Совладать со всеми навалившимися на вас проблемами в этот день будет нелегко, однако постарайтесь перевести свое внимание от мелочей на более крупные идеи – это поможет приобрести спокойствие. Старайтесь смотреть на все проблемы позитивно.

Стрелец

Помощь от близких вам будет очень нужна, поскольку день обещает быть тяжелым. Не стесняйтесь просить поддержки, поскольку решить все в одиночку не выйдет. Однако вы сможете найти неожиданных союзников в лице экс-соперников. Но лучше быть в отношениях с ними настороже.

Козерог

Для достижения задуманного придется приложить довольно много усилий. Тем не менее, в будущем вы скажете себе за это "спасибо". Старайтесь подходить к проблемам внимательно и последовательно. Постарайтесь не тратить деньги на необдуманные приобретения, поскольку ситуация рискует в будущем обернуться не лучшим образом.

Водолей

На решение чужих проблем у вас может уйти практически весь день, из-за чего не останется времени на собственные дела. Постарайтесь правильно спланировать день, чтобы оставить немного моментов для восстановления собственных сил. Даже небольшое окно в расписании позволит найти вдохновение для новых свершений.

Рыбы

Самая напряженная часть дня будет утром, поэтому готовьтесь к этому сразу. Однако с каждым часом ситуация будет улучшаться. Старайтесь не терять оптимизм и решительность, чтобы получить хорошие плоды от проделанной работы. С близкими возможны серьезные разногласия ближе к вечеру.