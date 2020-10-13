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Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который проходит с 13 по 14 октября. Древний праздник считается одним из любимейших у верующих. Духовенство облачается в голубые цвета и проводит церковные службы в храмах.
Предание гласит, что при осаде Константинополя жителям осталось только молить Всевышнего. В храме в тот момент вместе находились святой Андрей с его учеником Епифанием. Когда Андрей посмотрел наверх, то увидел Богородицу, которая сияла светом Солнца и молилась в воздухе.
По традиции в этот день ходят в церковь всей семьей, чтобы помолиться Богоматери для защиты от всего плохого. В этот день, по поверью, молитвы обладают небывалой силой, потому они будут обязательно услышаны.
Что нельзя делать 14 октября
Не дозволена тяжелая физическая работа, уборка по дому и рукоделие, а также сквернословие и выяснение отношений. Также нельзя переедать и употреблять спиртное.
Что можно делать 14 октября
Этот великий праздник лучше всего посвятить Богу, а утро стоит провести в храме. Свадьба в этот день дозволена церковью, поэтому венчаться принято в Покров день.
Приметы на 14 октября
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