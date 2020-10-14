Подробный астрологический прогноз на день сулит богатство представителям трех знаков

В четверг убывающая Луна окажется в созвездии Весов. День будет удачным для крупных покупок, решения проблем на работе и домашних дел. Некоторым представителям зодиакальной карты звезды обещают продвижение по карьерной лестнице и крупные денежные поступления.

Овен

15 октября 2020 года для Овнов пройдет довольно размеренно. Забот будет не меньше обычного, но представители огненной стихии успешно со всем справятся.

Телец

Денежный гороскоп на день сулит Тельцам немалую прибыль. Однако финансовые поступления не будут внезапными – это результат долгого и упорного труда.

Близнецы

Близнецов ждет благоприятный день, в том числе и для откровенного разговора с любимым человеком. Именно в четверг есть шанс изменить отношения к лучшему, советует любовный гороскоп на октябрь.

Рак

Вечер 15 октября 2020 года обернется для Раков чередой мелких неприятностей, из-за которых некоторые планы придется отменить. Так, на достижение цели может потребоваться куда больше времени.

Лев

В этот день Львы могут рассчитывать на извинения обидчиков – они наконец поймут, что допустили ошибку. Также удачными окажутся небольшой ремонт и незапланированные покупки.

Дева

Дев в четверг ждет повышение, предсказывают звезды. Похоже, начальство смогло разглядеть потенциал представителей земного знака и решило вознаградить их в том числе и финансово.

Весы

Деловые встречи, прогулки с друзьями – Весам этот день лучше всего посвятить общению. Астрологи рекомендуют организовать совместную поездку или начать ходить на спорт.

Скорпион

Массу сюрпризов сулит прогноз на 15 октября 2020 года Скорпионам. Приятные подарки, необычные знакомства и даже влюбленность с первого взгляда – главное не сидеть дома.

Стрелец

Стрельцам придется ломать голову над обрушившимися неприятностями, однако на помощь придут друзья. Не отказывайтесь от нее – проблемы лишь укрепят отношения с дорогими людьми.

Козерог

Возможность разбогатеть появится в четверг и у Козерогов. Астрологи рекомендуют вдумчиво распоряжаться финансами и не брать деньги в долг. Важно воспользоваться шансом реализовать свой потенциал.

Водолей

А вот Водолеям октябрьский день стоит провести дома. У представителей водной стихии будет все валиться из рук, а приключения рискуют обернуться неприятностями и даже травмами.

Рыбы

Рыбам звезды говорят чаще прислушиваться к интуиции, даже если кажется, что внутренний голос заблуждается. Порой только так можно выпутаться из по-настоящему трудных обстоятельств.

Так пройдет четверг 15 октября 2020 года для представителей зодиакальной карты. Подробно о событиях ближайших трех дней астрологи рассказали в точном гороскопе на текущую неделю.