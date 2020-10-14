Верующие стараются молиться и избегать ругани

Православная церковь 15 октября чтит по традиции христианских мучеников Киприана и Иустину. Они почитаются как защитники от злых сил и нечистых духов.

У крестьян в этот день принято проявлять осторожность – считается, что если человек преступит границы дозволенного, то станет жертвой зла.

Погода в середине осени сменялась от листопадов к приближающимся холодам, и крестьяне засеивали под зиму овощи: свеклу с морковью, укроп с петрушкой и чеснок.

Что можно делать в день Киприана и Иустины

Прежде всего, стоит читать молитвы для того, чтобы избежать встреч с нечистой силой, и не допускать ссор. Традиционно 15 октября заканчивается день урожая, после чего устраиваются посиделки с угощениями. Женщины занимались шитьем и пряли, мужчины готовили дома к зиме, утепляя стены и заготавливая дрова.

Что нельзя делать в день Киприана и Иустины

Не стоит скандалить и ругаться. Стоит воздержаться от веселья, а также от алкоголя. Считается, что пьяные больше всех остальных привлекают нечисть, после чего теряют в жизни свою удачу.

Приметы на 15 октября:

Иней появился – к сухой и солнечной погоде.

Ветер с дождем – ждать суровой зимы.

Сильный листопад – к скорым холодам.

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