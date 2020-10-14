Что необходимо сделать, чтобы в год Быка привлечь удачу и финансовое благополучие – советы астролога специально для читателей "Утро.ру"

Каким будет 2021 год – наверняка, сейчас многие задаются этим вопросом, оглядываясь на череду событий, которые потрясли весь мир за последние месяцы. Конечно, предсказать будущее никто не в силах. Однако есть ряд нехитрых действий, которые, по мнению астрологов, могут помочь в привлечении удачи в новом году.

Существует список дел, которые желательно завершить к 31 декабря. Чтобы 2021-й принес только приятные перемены

Что нужно сделать перед началом года Быка

Прежде всего стоит расчистить пространство для того, чтобы для "нового" освободилось место: дом, квартиру, рабочий стол, память телефона, разобрать гардероб и избавиться от всего старого, ненужного, так как вещи также оттягивают на себя энергию, советует психолог, астролог Елена Данилова.

Также до конца 2020 года благоприятно будет пересмотреть все свои обязательства (долги, кредиты, невыполненные обещания), по возможности закрыть их или назначить новые сроки ( конец года ожидается не очень благоприятный с точки зрения финансов, астрообстановка будет напряженная, и это отразится на экономике страны в целом).

Важно завершить все процессы, которые уже не актуальны или пока не требуют действий с вашей стороны, но внимание ваше на них тратится (непрочитанные отложенные книги, статьи, непросмотренные фильмы, назначенные и перенесённые не в первый раз встречи, звонки).

Нужно поработать и с эмоциональными долгами: обиды, претензии, которые копятся возможно не первый год– необходимо отпустить, простить (есть множество различных практик прощения, начните хотя бы с того, что выпишите все свои обиды к человеку, освободитесь таким образом от них и поблагодарите за опыт, за осознания, которые вы получили благодаря ему).





Когда нужно завершить дела перед новым 2021 годом

Самое подходящее время– с 1 по 14 декабря, пока Луна будет убывать и, можно сказать, будет помогать вам отпускать то, что пора отпустить.

На новолуние 14 декабря помойте полы в доме, примите ванну, представляя образно, что вы смываете с себя всю грязь и все, что мешает вашему процветанию и здоровью.

И следующие 2 недели наполняйте себя и свой дом тем, что хотите видеть в новом году: не допускайте скверных мыслей, осуждения, следите за чистотой пространства и мыслей; украсьте своё рабочее место, делайте то, что приносит радость и вдохновение.

Очень хорошая практика: составьте свой список радостей, тех действий, которые будут наполнять вас энергией (от банальной чашки ароматного чая до полёта на воздушном шаре), и разрешайте себе хотя бы один пункт из этого списка, но каждый день. Постепенно и список изменится, и энергии для свершений станет больше.

Тогда в год Быка вы войдёте наполненным, и именно это состояние притянет нужные обстоятельства и людей, чтобы все сложилось самым лучшим образом.

Подробнее о том, что ждет нас в 2021 году, читайте в ведическом гороскопе для всех знаков зодиака.