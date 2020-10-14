Что необходимо сделать, чтобы в год Быка привлечь удачу и финансовое благополучие – советы астролога специально для читателей "Утро.ру"
Каким будет 2021 год –
наверняка, сейчас многие задаются этим вопросом, оглядываясь на череду событий,
которые потрясли весь мир за последние месяцы. Конечно, предсказать будущее
никто не в силах. Однако есть ряд нехитрых действий, которые, по мнению
астрологов, могут помочь в привлечении удачи в новом году.
Существует список дел, которые желательно завершить к 31 декабря. Чтобы 2021-й принес только приятные перемены
Что нужно сделать перед началом года Быка
- Прежде всего стоит расчистить
пространство для того, чтобы для "нового" освободилось место: дом,
квартиру, рабочий стол, память телефона, разобрать гардероб и избавиться от
всего старого, ненужного, так как вещи также оттягивают на себя энергию,
советует психолог, астролог Елена Данилова.
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Также до конца 2020 года благоприятно будет пересмотреть все
свои обязательства (долги, кредиты, невыполненные обещания), по возможности
закрыть их или назначить новые сроки ( конец года ожидается не очень
благоприятный с точки зрения финансов, астрообстановка будет напряженная, и это
отразится на экономике страны в целом).
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Важно завершить все процессы, которые уже не актуальны или
пока не требуют действий с вашей стороны, но внимание ваше на них тратится
(непрочитанные отложенные книги, статьи, непросмотренные фильмы, назначенные и
перенесённые не в первый раз встречи, звонки).
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Нужно поработать и с эмоциональными долгами: обиды,
претензии, которые копятся возможно не первый год– необходимо отпустить,
простить (есть множество различных практик прощения, начните хотя бы с того,
что выпишите все свои обиды к человеку, освободитесь таким образом от них и
поблагодарите за опыт, за осознания, которые вы получили благодаря ему).
Когда нужно завершить дела перед новым 2021
годом
Самое подходящее время– с 1 по
14 декабря, пока Луна будет убывать и, можно сказать, будет помогать вам
отпускать то, что пора отпустить.
На новолуние 14 декабря помойте полы в доме,
примите ванну, представляя образно, что вы смываете с себя всю грязь и все, что
мешает вашему процветанию и здоровью.
И следующие 2 недели наполняйте себя и свой дом тем, что
хотите видеть в новом году: не допускайте скверных мыслей, осуждения, следите
за чистотой пространства и мыслей; украсьте своё рабочее место, делайте то, что
приносит радость и вдохновение.
- Очень хорошая практика: составьте свой список
радостей, тех действий, которые будут наполнять вас энергией (от банальной
чашки ароматного чая до полёта на воздушном шаре), и разрешайте себе хотя бы
один пункт из этого списка, но каждый день. Постепенно и список изменится, и
энергии для свершений станет больше.
Тогда в год Быка вы войдёте наполненным, и именно это
состояние притянет нужные обстоятельства и людей, чтобы все сложилось самым
лучшим образом.
Подробнее о том, что ждет нас
в 2021 году, читайте в ведическом гороскопе для всех знаков зодиака.