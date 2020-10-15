Христиане занимаются заготовками к предстоящим холодам

Православные верующие отмечают 16 октября день святого Дионисия Ареопагита, который стал свидетелем затмения Солнца в день распятия Христа. Когда он вернулся на родину в Грецию, то попал на проповедь апостола Павла, сподвижником которого позднее стал, обратившись в христианство.

По преданию Дионисий отправился в Западную Европу, где в то время свирепствовала чума. Он призывал хоронить не только верующих, но и язычников. Дионисия обезглавили во время одного из гонений на верующих во Христа в дохристианском Париже за отказ отречься от своей веры.

Считается, что 16 октября – день глубокой осени. Крестьяне активно готовились к зиме, собирая последний урожай и делая заготовки. Люди запасались дровами и утепляли жилища.

Что нельзя делать в день Дениса Позимнего:

Не стоит приводить в дом незваных гостей – считается, что они станут причиной бед. Девушкам, отрастившим волосы, не рекомендуется стричься – иначе они будут медленно расти. Стоит проявлять рассудительность и не проявлять излишнего любопытства.

Что можно делать в день Дениса Позимнего

Хорошим тоном считается проявление внимания к каждому совершаемому действию – каково отношение к миру, таков и его ответ. Также верующие должны помогать окружающим и обращаться в разговоре с близкими с теплотой.

Приметы на 17 октября

Темные облака – к похолоданию и снегу.

Перелетают с деревьев стайки воробьев – к непогоде.

Галдят галки – к ясной и теплой погоде.

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