В этот день нежелательно ходить в лес, а также злоупотреблять алкоголем и лекарствами

В этот день православные чтят память мученика Иерофея. Он являлся учеником апостола Павла. За свою непоколебимую веру и праведную жизнь святой удостоился сана епископа Афинского. Вместе с Дионисием Ареопагитом Иерофей присутствовал при погребении Божьей Матери. Скончался он в первом веке.

Обычаи и традиции

Крестьяне верили, что в этот день по лесу бродит леший. Поэтому 17 октября из дома старались не выходить без надобности. Считалось, что если случайно встретить лешего на улице, то трагедии не избежать. Существо либо утащит человека под землю, либо переломает ему все кости.

Чтобы отпугнуть лешего, жгли березовые ветки. Некоторые пытались задобрить жителя леса с помощью угощений. Они клали на пень кусок черного хлеба, посыпанный солью.

В целом день считался крайне неблагоприятным. Поэтому важные дела старались отложить на потом.

Что нельзя делать в Ерофеев день

17 октября нежелательно доверять незнакомым людям. Есть риск, что они вас обманут или намеренно собьют с правильного пути.

Также в Ерофеев день нужно быть аккуратным с алкоголем и лекарствами. Злоупотребление ими может повлечь за собой неприятности.

Лучше в этот день не играть свадьбу. Считается, что брак, зарегистрированный 17 октября, будет непрочным.

Что можно делать в Ерофеев день

Стоит уделить время домашним делам. Это убережет от неудач.

В поездках и путешествиях нужно быть особенно внимательными, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Приметы

Птицы нахохлились – ждите плохую погоду.

Если вечером небо окрашено красным – поднимется сильный ветер.

На улице выпал первый снег – через сорок дней установится зимняя погода.

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