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18 октября на Руси начинали ткать холсты. Потому в народном
календаре этот день называется Харитины – первые холстины. Девушки и женщины
собирались за работой по вечерам, развлекая себя песнями и разговорами.
Если в этот день не будет ветра, это значит, что скоро придут морозы. Оставшиеся на березе и дубе листочки предвещают холодную зиму. Стаи ворон и галок в небе говорят о том, что скоро выпадет снег.
Полный список народных праздников – в календаре на октябрь 2020 года
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В этот день нежелательно ходить в лес, а также злоупотреблять алкоголем и лекарствами