Приметы на 18 октября: что нельзя делать в день Харитины

Приметы на 18 октября: что нельзя делать в день Харитины
Фото: pixabay.com
О браке в это время лучше не задумываться

18 октября на Руси начинали ткать холсты. Потому в народном календаре этот день называется Харитины – первые холстины. Девушки и женщины собирались за работой по вечерам, развлекая себя песнями и разговорами.

Что нельзя делать 18 октября

  • Согласно народным суевериям, в этот день не стоит не только заключать брак, но и даже делать предложение или его принимать. По приметам, такой союз будет недолгим и не принесет влюбленным счастья.
  • 18 октября в день Харитины особенно тщательно стоит следить за своими чувствами и мыслями. Завидовать считалось дурной приметой.
  • В этот день наши предки также старались не уезжать далеко из дома и не менять место жительства. Вообще любые серьезные изменения в жизни лучше отложить на другой день.
  • Особое внимание в день Харитины нужно обратить на сны. То, что вы увидите, будет знаком, как справиться с жизненными трудностями.


Приметы на 18 октября

Если в этот день не будет ветра, это значит, что скоро придут морозы. Оставшиеся на березе и дубе листочки предвещают холодную зиму. Стаи ворон и галок в небе говорят о том, что скоро выпадет снег.

Полный список народных праздников – в календаре на октябрь 2020 года 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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