Гороскоп на 18 октября 2020 года

Гороскоп на 18 октября 2020 года
Созвездия. Фото: NASA: Pool/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, что ожидает в последний день недели представителей всех знаков зодиака

В предстоящее воскресенье необходимо избегать спонтанности в поступках и действиях, а также стрессов и семейных ссор. Оставьте в стороне весь негатив – последствия будут необратимы.

Овен

Возможно, именно вам предстоит сделать выводы о своем поведении – звезды говорят о том, что именно овны были склонны на этой неделе к эмоциональному всплеску. Хорошо отдохните и наберитесь сил и терпения, проведите этот день с детьми.

Телец

Не стоит планировать на воскресенье решение бытовых вопросов. Воздержитесь от походов в места, полные незнакомых людей. Старайтесь не рисковать на пустом месте, пообщайтесь с близкими людьми.

Близнецы

Простите своих недоброжелателей и раскройте свое сердце – позвольте себе любить других. Не стоит проявлять излишнюю самоуверенность и командовать остальными – так вы можете обидеть близких. Проведите время с родными.

Рак

Не рекомендуется тратить этот день на новые знакомства. Сторонитесь того, что вам не нравится. Рассчитывайте только на себя и свои возможности, не принимайте советов со стороны чужих людей.


Лев

Не поддавайтесь на искушению ради новых встреч, диалогов и переписок, чтобы вернуть прошлое. Так вы можете стать виновником ревности со стороны половинки. Этот день располагает к общению с семьей.

Дева

Время для активного отдыха и смены поднадоевшего распорядка дня. Проведите время с домашними – так вы добьетесь внутренней гармонии с собой и своей семьей.

Весы

Ваша энергичность станет еще выше после обеда – совершайте покупки и не откладывайте на следующий день то, что можно сделать уже сейчас. Тем не менее, знайте меру и не бросайте деньги на ветер.

Скорпион

Со всей скрупулезностью проверяйте информацию – непроверенные вести станут источником лишнего проявлений эмоций. Прогуляйтесь на свежем воздухе за городом, найдите хорошую компанию для занятий спортом.

Стрелец

Удачный день для новых знакомств. Однако не стоит забывать о доводах своего рассудка – люди остаются людьми, и вряд ли каждый человек будет нести вам радость.

Козерог

Проведите время на природе, пройдитесь по парку или отправьтесь в лес. Вечером постарайтесь подумать над тем, как решить конфликт с близкими людьми – вы не можете вечно доказывать всем свою правоту.

Водолей

Напряженный день, полный эмоциональных скачков. Не стоит проявлять сильное раздражение к окружающим, особенно в том случае, если ваши нервы не железные. Побудьте в одиночестве и пройдитесь на свежем воздухе.

Рыбы

Возможно, вас неожиданно поддержат те, о ком вы совсем забыли. Пообщайтесь с семьей, забудьте на миг о заботах. Отправьтесь за город и отдохните на природе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие дела нужно успеть завершить до начала 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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