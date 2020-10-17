Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Как звезды советуют провести эту неделю? Кого ждут приятные сюрпризы, а кому стоит быть осторожнее? Подробный прогноз для всех знаков зодиака с 19 по 25 октября 2020 года от астролога Яны Вагановой – специально для читателей "Утро.ру".

"Несмотря на то, что на этой неделе Венера вслед за Солнцем войдет в знак своего падения, нет причин для отчаяния. С понедельника по воскресенье в Индии будет проходить великий праздник, посвященный Божественной Матери и наша женская энергетика будет увеличена в несколько раз, стоит мысленно обратиться к любому Божеству в женской ипостаси. Загадывайте желания, создавайте благоприятные намерения, думайте о хорошем, радуйтесь и вас обязательно услышат, помогут и поддержат!"

– говорит она.

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19.10. Понедельник

День Луны и созвездия Анурадха, Луна растет.

Благоприятный и мягкий по энергетике день, поэтому входить на трибуну и выдвигать прогрессивные предложения сегодня не стоит, не оценят. В этот день активна энергия взаимодействия с противоположным полом и личностных контактов. Удача придет от новых знакомств.

20.10. Вторник

День Марса и созвездия Джйештха, Луна растет.

Неблагоприятный день, Луна идет через ослабляющее созвездие, поэтому очень важно контролировать свои эмоции и мысли, успокаивать ум и приводить его в равновесие. Но если вам нужно отстоять свои права, то действуйте! Благоприятно заниматься физической активностью, йогой. Удача придет от занятия ручным трудом.

21.10. Среда

День Меркурия и созвездия Мула, Луна растет.

Считайте этот день проверкой на гибкость. Будьте осторожны с деньгами и не давайте даже мелких сумм в долг. Следите за здоровьем, любая болезнь, начавшаяся сегодня будет трудно поддаваться лечению. Высока вероятность ссор, конфликтов, аварий. Массаж или плавание может оказаться очень кстати.

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22.10. Четверг

День Юпитера и созвездия Пурва-Ашадха, Луна растет.

Созвездие поддерживает трудолюбивых, смелых, добрых сердцем людей. Удачу сегодня может принести благотворительность и помощь нуждающимся. Воздержитесь от проявления любых негативных чувств и разговоров. В этот день вы способны ставить высокие цели и добиваться их. Обратите внимание на свое питание, сделайте выбор в пользу здоровой пищи.

23.10. Пятница

День Венеры и созвездия Уттара-Ашадха, Луна растет.

Самый благоприятный день на этой неделе, поможет улучшить материальные результаты через заключение сделок и выгодные покупки. Удачу сегодня может привлечь благотворительность. Вежливость и доброта помогут обрести новых друзей. Приятно порадует разговор по душам со второй половинкой, это укрепит ваши отношения.

24.10. Суббота

День Сатурна и созвездия Шравана, Луна растет.

Сегодня не следует торопиться, принимать важные решения, в целом вообще день неблагоприятен для социальной активности. Прислушайтесь к себе, к миру, к энергиям вокруг. Масляный массаж всего тела способен творить чудеса, помогая нервной системе расслабиться.

25.10. Воскресенье

День Солнца и созвездия Дхаништха, Луна растет.

День гармонии и спокойствия. Сохраняйте покой в душе через духовные практики. Влажная уборка в доме тоже связана с очищением и благоприятна на физическом уровне. Обучение, начатое в этот день, будет доведено до конца. Удача придет от пребывания на природе, отдыха и восстановления сил.

О том, каким будет конец непростого 2020 года – читайте в нашем астрологическом прогнозе