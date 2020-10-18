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Православные в этот день чтят преподобного Фому, одного из апостолов Иисуса Христа. К этому дню на Руси заканчивались все работы в огороде и в поле, а народ оценивал результат прошедшего сезона.
Что можно делать 19 октября
1. В этот день нужно экономить и бережно относиться ко всем вещам. Незамужним девушкам нужно посвятить время рукоделию, чтобы показать окружающим свои умения.
2. На Руси в этот день пекли хлеб, и часть его отдавали нуждающимся. Православные могут поставить свечку Фоме в церкви, святому молились, чтобы он помог с будущим урожаем. В понедельник можно еще делать заготовки на зиму.
3. Мужчинам можно знакомить своих невест с родителями именно в этот понедельник. Встреча пройдет успешно.
4. Вечером на Руси устраивали пиры, приглашая родственников, чтобы отблагодарить Фому за урожай.
Что нельзя делать 19 октября
В этот день предки поднимались рано и не ленились. Также не стоит тратить время на пустые разговоры и посиделки на кухне. Нельзя отказывать людям в милостыне и просьбах помочь. Ссориться и обижаться также не рекомендуется в понедельник.
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