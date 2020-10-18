Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день

Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день
Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/SVEN SIMON//www.globallookpress.com
В понедельник не нужно лениться и устраивать конфликты

Православные в этот день чтят преподобного Фому, одного из апостолов Иисуса Христа. К этому дню на Руси заканчивались все работы в огороде и в поле, а народ оценивал результат прошедшего сезона.

Что можно делать 19 октября

1. В этот день нужно экономить и бережно относиться ко всем вещам. Незамужним девушкам нужно посвятить время рукоделию, чтобы показать окружающим свои умения.

2. На Руси в этот день пекли хлеб, и часть его отдавали нуждающимся. Православные могут поставить свечку Фоме в церкви, святому молились, чтобы он помог с будущим урожаем. В понедельник можно еще делать заготовки на зиму.

3. Мужчинам можно знакомить своих невест с родителями именно в этот понедельник. Встреча пройдет успешно.

4. Вечером на Руси устраивали пиры, приглашая родственников, чтобы отблагодарить Фому за урожай.

Что нельзя делать 19 октября

В этот день предки поднимались рано и не ленились. Также не стоит тратить время на пустые разговоры и посиделки на кухне. Нельзя отказывать людям в милостыне и просьбах помочь. Ссориться и обижаться также не рекомендуется в понедельник.

Приметы на 19 октября

  • Если в понедельник безветренно, то скоро придут холода.
  • Туман – к ненастью.
  • Если северные птицы уже прилетели, то скоро стоит ждать морозов.
  • Если выпал первый снег, то зима наступит к 22 ноября.
  • Если снег сухой, то будущая весна будет погожая.
  • Если туман поднимается, то ожидайте солнца, если стелется, то дождя.
  • Закат ярко-красный – к непогоде. 
Полина ИВАНОВА

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