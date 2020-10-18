В понедельник не нужно лениться и устраивать конфликты

Православные в этот день чтят преподобного Фому, одного из апостолов Иисуса Христа. К этому дню на Руси заканчивались все работы в огороде и в поле, а народ оценивал результат прошедшего сезона.

Что можно делать 19 октября

1. В этот день нужно экономить и бережно относиться ко всем вещам. Незамужним девушкам нужно посвятить время рукоделию, чтобы показать окружающим свои умения.

2. На Руси в этот день пекли хлеб, и часть его отдавали нуждающимся. Православные могут поставить свечку Фоме в церкви, святому молились, чтобы он помог с будущим урожаем. В понедельник можно еще делать заготовки на зиму.

3. Мужчинам можно знакомить своих невест с родителями именно в этот понедельник. Встреча пройдет успешно.

4. Вечером на Руси устраивали пиры, приглашая родственников, чтобы отблагодарить Фому за урожай.

Что нельзя делать 19 октября

В этот день предки поднимались рано и не ленились. Также не стоит тратить время на пустые разговоры и посиделки на кухне. Нельзя отказывать людям в милостыне и просьбах помочь. Ссориться и обижаться также не рекомендуется в понедельник.

Приметы на 19 октября