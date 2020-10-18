Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака от "Утро.ру" подскажет, как с пользой начать новую неделю

В понедельник Луна окажется в знаке Стрельца, поэтому этот день идеально подойдет для решения всех юридических и бюрократических вопросов. Астрологи советуют заняться самыми важными делами, которые вы откладывали в последнее время, ведь в период ретроградного Меркурия заняться этими вопросами с успехом удается не каждый день.

Овен

Представителям этого знака Зодиака стоит посвятить 19 октября восстановлением старых связей. Пора забыть былые обиды и попросить прощения у тех, кого вы могли случайно задеть. Позвоните старым друзьям и коллегам, возможно, именно они сейчас помогут направить жизнь в нужное русло.

Телец

Понедельник окажется неблагоприятным днем. Тельцов будут преследовать неудачи. Стоит воздержаться от финансовых дел, а также от больших покупок. Вся техника, купленная в этот день, может сломаться.

Близнецы

19.10. станет одним из самых счастливых дней в этом году для Близнецов. Гороскоп на день предвещает вам приятные известия, повышения по службе и даже романтическую встречу. Однако то, что звезды вам приготовили, может поначалу смутить. Не бойтесь впустить в свою жизнь что-то новое.

Рак

Ракам стоит быть бдительными в этот день. Старайтесь не доверять незнакомым людям и не сообщать им никаких важных данных о себе. Обратите внимание и на коллег. Вокруг вас появились люди, которые будут рады вас подставить. Избежать неприятностей позволит внимательность и осторожность.

Лев

Представителям этого знака придется попотеть 19.10.2020. Львам предстоит переделать множество дел. Астрологи рекомендуют не поддаваться лени, а составить план на день и придерживаться его. Тогда все получится сделать.

Дева

Если вы давно хотели что-то изменить в своей жизни, то 19 октября – подходящее время, чтобы начать действовать. Смените имидж, сделайте ремонт, разорвите токсичные связи или, наоборот, признайтесь, наконец, в своих чувствах. Не бойтесь действовать.

Весы

Весам финансовый гороскоп на 19.10.2020 предрекает отличный день. Вам удастся решить свои трудности с деньгами, найти новый источник средств. Любые покупки и сделки окажутся удачными. Вечер посвятите семье – проведите время за просмотром любимого фильма или совместной прогулкой.

Скорпион

Скорпионов захлестнет волна воспоминаний в понедельник. Однако не стоит оглядываться назад. Астрологи советуют вам двигаться вперед и строить планы на будущее. Найдите в этот день время для себя – примите ванну или сходите на шопинг.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака будут в центре внимания 19.10. Вы будете общительны и привлекательны как никогда. Используйте это время позитивных тенденций себе на пользу. Заводите новые знакомства и не отказывайте никому в совете. В будущем вы поблагодарите себя.

Козерог

Звезды сулят вам в начале недели удачу. Козерогам, которые давно хотели получить новые знания и навыки, стоит об этом задуматься всерьез и записаться на какие-нибудь курсы. Не бойтесь начать новое дело и браться за трудные задачи. В понедельник вам будет все по плечу.

Водолей

Если у вас есть возможность взять отпуск и уехать на несколько дней из города, то непременно это сделайте. Сейчас Водолеям как никогда нужен покой и уединение. Если же отправиться в путешествие невозможно, отправьтесь, хотя бы на день на природу в ближайший лес, чтобы поразмыслить над своей жизнью.

Рыбы

Рыб с утра завалят работой. Будет казаться, что от вас хотят невозможного. Наберитесь терпения, вам удастся со всем справиться и, более того, показать окружающим, на что вы способны. Не упустите возможность проявить себя и изменить в лучшую сторону вашу профессиональную деятельность.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на весь октябрь.