Подробный астрологический прогноз подскажет, кого во вторник ждет успех

20 октября Луна будет находиться в знаке Стрелец. Такое положение ночного светила говорит о том, что день благоприятен для построения планов на будущее. Лунный Стрелец направляет мыслительные процессы от приземленной логики и конкретики в область абстракции. При этом день подходит для обращения в госслужбы и финансовые учреждения.

Овен



Благоприятный день. Все задуманное сегодня Овнами в ближайшее время будет исполнено. Также 20.10 подходит для завершения начатых дел и реализации планов. Возможно, вторую половину дня придется посвятить улаживанию конфликта с близким человеком.



Телец



День будет полон противоречий. Тельцам следует отказаться от активных действий и занять выжидательную позицию. Конфликты и ссоры на работе могут крайне негативно сказаться на вашей карьере. Не исключены и семейные скандалы.



Близнецы



Звезды сулят Близнецам финансовое обогащение. Не бойтесь пойти на риск – он будет вознагражден. Возможно, вам окажут поддержку влиятельные покровители. В любом случае, фортуна на вашей стороне.



Рак



Ракам небесные светила даруют шанс воплотить в жизнь сокровенную мечту. Следите за подсказками и знаками – тогда вам удастся исполнить свое заветное желание. В семье и на работе представителей этого знака ждет спокойной день.



Лев



День подходит для построения планов на будущее, а также реализации предыдущих. Однако Львам нужно быть внимательными – ошибка или неосторожность, допущенная сегодня, может внести серьезные коррективы в течении жизни.



Дева



Астрологи советуют Девам воздержаться от активных действий 20 октября. Сегодня именно тот день, когда нужно плыть по течению. В этом случае вам обеспечена гармония в делах и семье.



Весы



20.10 – день свершений и новых завоеваний. Весам будет сопутствовать удача. Проявляйте упорство, и тогда ваше финансовое положение заметно улучшится. Дома с родными также все будет спокойно.



Скорпион



А вот Скорпионам сегодня предстоит хорошо поработать. Обстоятельства будут складываться так, что вам потребуется принимать решения, не имея времени на раздумья. От вашей уверенности и целеустремленности зависит ближайшее будущее всей вашей семье.



Стрелец



Неблагоприятный день. Астрологи не исключают серьезные финансовые потери, а также разлад в семье. Сегодня Стрельцам нужно отказаться от необдуманных покупок, а также быть максимально сдержанными.



Козерог



День отлично подходит для построения планов на будущее. Судьба готовит вам сюрпризы и неожиданные приятные известия. Возможно финансовое обогащение. При этом звезды советуют Козерогам воздержаться от шумных компаний.



Водолей



Сегодня от душевного равновесия Водолеев зависит многое. Если вы позволите себе проявлять суетливость и озабоченность, не миновать конфликтов. Спокойствие и размеренность в принятии решений позволит укрепить отношения с близким человеком, а также обрести новый источник доходов.



Рыбы



Рыбы проведут 20 октября в трудах. День пройдет тихо, без каких-либо потрясений. Спокойная оценка ситуации позволит представителям этого знака найти правильное решение, которое в будущем сулит материальные блага.



Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на весь октябрь.

