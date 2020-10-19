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Раньше считалось, что именно с 20 октября начинается период зимних холодов. Православные в этот день чтят память мучеников Сергия и Вакха, которых жестоко убили из-за христианской веры. В этот день наши предки ранним утром кормили скотину и только после этого сами садились за стол. Самый младший член семьи растапливал печь, чтобы наполнить дом теплом на всю зиму.
Что нельзя делать 20 октября
Что можно делать 20 октября
Народные приметы на 20 октября
Ранее "Утро.ру" делилось календарем церковных праздников на октябрь 2020 года.
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