Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея Зимнего

Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея Зимнего
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
В этот день категорически нельзя лениться

Раньше считалось, что именно с 20 октября начинается период зимних холодов. Православные в этот день чтят память мучеников Сергия и Вакха, которых жестоко убили из-за христианской веры. В этот день наши предки ранним утром кормили скотину и только после этого сами садились за стол. Самый младший член семьи растапливал печь, чтобы наполнить дом теплом на всю зиму. 

Что нельзя делать 20 октября

  • Не ленитесь. Лучше в день Сергея Зимнего плодотворно поработать. В будущем это принесет хорошие плоды.
  • Не обманывайте. Ложь вскроется, тем самым поставив вас в неловкое положение. 
  • Не стоит устраивать скандалов на пустом месте. 
  • Не лучший день для того, чтобы сменить место работы. Отложение увольнение или серьезный разговор с начальством на другой день. 
  • Также не нужно в этот день пироги и работать с тестом. Предки считали, что таким образом можно привлечь финансовые трудности. 


Что можно делать 20 октября

  • Отложите серьезные покупки на некоторое время, потому что в день Сергея Зимнего нужно откладывать деньги и не тратить их просто так. 
  • Найдите время и поговорите с теми людьми, с которыми были в ссоре или не могли найти общий язык. Сейчас идеально подходящее для этого время. 
  • Пригласите близких и друзей в дом, устройте небольшой домашний праздник. 


Народные приметы на 20 октября

  • Если в этот день выпал снег, значит зима наступит через 30 дней и будет морозной. 
  • Если Луна бледная, то ждите снега и заморозков.
  • Солнечная и теплая погода говорит о том, что тепло продержится ещё несколько недель.
  • Если с деревьев не все листья облетели, а снег уже выпал, значит зима наступит поздно. 

Ранее "Утро.ру" делилось календарем церковных праздников на октябрь 2020 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

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