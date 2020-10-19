В этот день категорически нельзя лениться

Раньше считалось, что именно с 20 октября начинается период зимних холодов. Православные в этот день чтят память мучеников Сергия и Вакха, которых жестоко убили из-за христианской веры. В этот день наши предки ранним утром кормили скотину и только после этого сами садились за стол. Самый младший член семьи растапливал печь, чтобы наполнить дом теплом на всю зиму.

Что нельзя делать 20 октября

Не ленитесь. Лучше в день Сергея Зимнего плодотворно поработать. В будущем это принесет хорошие плоды.

Не обманывайте. Ложь вскроется, тем самым поставив вас в неловкое положение.

Не стоит устраивать скандалов на пустом месте.

Не лучший день для того, чтобы сменить место работы. Отложение увольнение или серьезный разговор с начальством на другой день.

Также не нужно в этот день пироги и работать с тестом. Предки считали, что таким образом можно привлечь финансовые трудности.





Что можно делать 20 октября

Отложите серьезные покупки на некоторое время, потому что в день Сергея Зимнего нужно откладывать деньги и не тратить их просто так.

Найдите время и поговорите с теми людьми, с которыми были в ссоре или не могли найти общий язык. Сейчас идеально подходящее для этого время.

Пригласите близких и друзей в дом, устройте небольшой домашний праздник.





Народные приметы на 20 октября

Если в этот день выпал снег, значит зима наступит через 30 дней и будет морозной.

Если Луна бледная, то ждите снега и заморозков.

Солнечная и теплая погода говорит о том, что тепло продержится ещё несколько недель.

Если с деревьев не все листья облетели, а снег уже выпал, значит зима наступит поздно.

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