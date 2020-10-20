Курс рубля
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В этот день православная церковь чтит память Пелагии Антиохийской, которая в молодости вела разгульный образ жизни. Однако в один день она приняла христианскую веру, переоделась в мужскую одежду и уехала в Иерусалим, где постриглась в монахи. А Трифон, который жил в Архангельской губернии в XVI веке, получил от святого Николая уникальный дар творить чудеса.
А вот в народе 21 октября начинали готовиться к зиме. Именно в этот день нужно доставать теплую зимнюю одежду, приводить ее в порядок. Женщины в этот день начинали вязать варежки, а мужчины утепляли дом к зиме.
Что нельзя делать 21 октября
Что можно делать 21 октября
Народные приметы на 21 октября
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