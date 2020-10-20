В среду нужно воздержаться от пустых разговоров

В этот день православная церковь чтит память Пелагии Антиохийской, которая в молодости вела разгульный образ жизни. Однако в один день она приняла христианскую веру, переоделась в мужскую одежду и уехала в Иерусалим, где постриглась в монахи. А Трифон, который жил в Архангельской губернии в XVI веке, получил от святого Николая уникальный дар творить чудеса.

А вот в народе 21 октября начинали готовиться к зиме. Именно в этот день нужно доставать теплую зимнюю одежду, приводить ее в порядок. Женщины в этот день начинали вязать варежки, а мужчины утепляли дом к зиме.

Что нельзя делать 21 октября

Не откладывайте дела в долгий ящик и не ленитесь. Лучше соберитесь с силами и закончите начатое.

Не распускайте слухи, иначе навлечете на себя беду.

В этот день не стоит делиться своими снами, а особенно кошмарами. Если и рассказывать, то только после захода солнца.

Ни в коем случае нельзя рубить старые деревья.





Что можно делать 21 октября

Посвятите день уборке и стирке. Подготовьте вещи к наступлению холодов, почистите их и подшейте, если это необходимо.

Лучше 21 октября наметить себе план действий и придерживаться его, иначе можно столкнуться с серьезными трудностями.

Постарайтесь провести день в хорошем настроении и не унывать без видимой причины.





Народные приметы на 21 октября

Если на деревьях еще остались листья, значит зима будет поздней;

В ночном небе ярко сияют звезды – к хорошей погоде;

Если облака низко плывут, значит погода скоро испортится.

Лес посерел – к заморозкам.





Ранее "Утро.ру" делилось календарем церковных праздников на октябрь 2020 года.

