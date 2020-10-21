Астрологический прогноз на месяц расскажет, что нужно сделать для успешного завершения осеннего периода

Последний месяц осени будет ознаменован несколькими астрономическими событиями. Так, в ноябре Венера вступит в оппозицию с Марсом. Сочетание этих планет обещает серьезные волнения в сердцах мужчин и женщин. Так что ноябрь может стать временем глобальных перемен в личной жизни.



Овен



Первая половина месяца обещает быть тревожной. Овны погрязнут в мелких хлопотах и неурядицах. Однако со второй декады месяца дела представителей этого знака пойдут в гору. Звезды сулят серьезные перемены в любовной сфере.



Телец



Ноябрь станет благоприятным месяцем для Тельцов. Так, многие представители других знаков зодиака будут страдать от переполняющих их сердца страстей, но в случае Тельцов чувства будут только светлыми. Не исключено начало новых романтических отношений.



Близнецы



Для Близнецов ноябрь станет временем испытаний. Влияние Венеры и Марса выбьет их из привычной колеи. Привыкшим к благоразумию Близнецам будет сложно противостоять буре эмоций. Однако постарайтесь держать себя в руках, иначе не миновать беды.



Рак



Звезды сулят Ракам новые возможности. Небесные светила дадут представителям этого знака шанс заявить о себе. Сейчас не время отсиживаться в стороне, пора брать инициативу в свои руки.



Лев



Львам будет нелегко пережить последний месяц осени. Никаких горестей и бед не ожидается, однако капризность представителей этого знака резко повысится. В связи с этим Львам постоянно будет казаться, что окружающие не уделяют им должного внимания. Неуверенность в своей исключительности больно по ним ударит.



Дева



Благоприятный месяц. Девам в ноябре улыбнется удача. Возможно появление нового источника доходов, а также крупные финансовые поступления. В личной жизни тоже грядут приятные перемены.



Весы



Вторая половина ноября станет для Весов кризисным периодом. Возможны серьезные конфликты на работе или разлад в семье. Минимизировать влияние небесных светил поможет выдержка и внутренняя уверенность в своей правоте. К концу месяца страсти улягутся и Весов ждет приятное известие.



Скорпион



Астрологи предвещают Скорпионам сложный в эмоциональном плане месяц. Скорее всего, представителей этого знака ждут серьезные перипетии на работе и в семье. Однако к концу месяца им выпадет шанс устранить все последствия конфликтов.



Стрелец



Для Стрельцов ноябрь станет временем позитивных перемен. Однако в первой половине месяца возможны проблемы со здоровьем, а также небольшие ссоры со второй половинкой. Не исключены серьезные перемены в личной жизни.



Козерог



Козерогам в ноябре предстоит испытать целую бурю эмоций. Обычно сдержанные представители этого знака станут более импульсивными. Со стороны противоположного пола им постоянно будут оказывать знаки внимания. В конце месяца нужно ждать приятное известие.



Водолей



Начало месяца станет непростым временем для Водолеев. Звезды сулят им упадок сил и общую апатию. Из-за этого возможны проблемы на работе и в семье. Однако во второй половине месяца они почувствуют прилив энергии и смогут все исправить.



Рыбы



В ноябре 2020 Рыбы будут чувствует себя на коне. Звезды сулят успехи на наличном фронте, а также крупные финансовые поступления. Возможны перемены в карьере и дальние путешествия.

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