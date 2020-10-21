Звезды подскажут, как избежать конфликтов

Четверг обещает быть довольно напряженный, но очень продуктивный день. Несмотря на трудности и усталость, не откладывайте решение важных вопросов на другое время: у вас все получится. Не исключены проблемы в личной жизни. Чтобы их избежать, постарайтесь уделить любимому человеку как можно больше внимания.

Овен

22 октября постарайтесь воздерживаться от поспешных решений и необдуманных трат. Постарайтесь избавиться от ненужных переживаний: сосредоточьтесь на приятных моментах, ищите радость в мелочах. В четверг Овнам нужно отдохнуть от своих амбициозных планов и найти время для общения с близкими.

Телец

Не гонитесь за легким успехом и быстрой прибылью. 22.10 вам придется полагаться только на собственные силы, не рассчитывайте на поддержку и помощь извне. Во второй половине дня вы можете почувствовать себя одиноко. Переключитесь с негативных мыслей на что-то приятное, проведите вечер с друзьями. Настало время подумать о планах на будущее.

Близнецы

С самого утра настраивайтесь на продуктивную работу. День будет очень насыщенным, звезды обещают реализацию всех, даже самых безнадежных планов. Однако правильно распоряжайтесь своими силами, не переусердствуйте с нагрузками: все хорошо в меру. Во второй половине дня возможно небольшое ухудшение самочувствия: головные боли, раздражительность.

Рак

Настало время для трудовых подвигов, поэтому 22.10.2020 раки смогут завершить все накопленные за последнее время дела. Не откладывайте решение проблем на потом, не бойтесь увязнуть в рутине – удача на вашей стороне. Также не обращайте внимания на сплетни: отбросьте все предрассудки и знайте себе цену.

Лев

Львам нужно заранее спланировать свой день таким образом, чтобы успеть сделать все задуманное. Не пытайтесь облегчить себе задачу и относитесь к работе ответственно. Четверг подойдет для того, чтобы наконец признаться в своих чувствах, вероятно, Львы смогут найти подход к сердцу возлюбленного. Во второй половине дня возможны денежные поступления.

Дева

Будьте нацелены на конечный результати и будьте предельно внимательны к любым мелочам: не позволяйте ввести себя в заблуждение. Существует высокая вероятность, что Дев захотят обмануть, поэтому особенно внимательно читайте важные документы. В личных отношениях все будет хорошо: влюбленные Девы прекрасно понимают и чувствуют свою вторую половину.

Весы

В четверг, 22 октября, звезды советуют Весам спланировать свой бюджет и воздержаться от необдуманных трат. Возможно, вам следует пересмотреть свое окружение. Не бойтесь заводить новые знакомства, которые иногда бывают очень полезны. Вечер можно провести в компании семьи, устроить небольшой семейный праздник.

Скорпион

Посвятите четверг отдыху. Проведите день в спокойной обстановке, не гоняйтесь за быстрым успехом: помните, что это не самое главное в жизни. Обратите внимание на своих знакомых и друзей. Сейчас отличное время для того, чтобы оборвать старые связи, если вы больше не хотите поддерживать их.

Стрелец

Стрельцам будет везти, особенно, что если представители знака серьезно настроены на долгую и плодотворную работу. Не исключено повышение на работе или заключение выгодной сделки. В личных отношениях лучше не торопиться. Если вы не уверены в своих чувствах или боитесь сделать решительный шаг, тогда лучше не предпринимать решительных действий.

Козерог

Четверг обещает быть непростым и весьма хлопотным. Полагаться лучше только на самого себя, так как не стоит ждать помощи от других. Если вы настроены на кардинальные перемены в личной жизни, заручитесь поддержкой близких. Они помогут сделать правильный выбор. Также не стоит полагаться только на удачу, бездействие может привести к тому, что вы упустите свое счастье.

Водолей

22.10 Водолеям предстоит решать сразу множество задач. Возможно, что представители знака смогут сделать даже больше запланированного. Не забывайте, что все ваши действия привлекают внимание, вызывают большой интерес, особенно у противоположного пола. Возможно, пришло время определиться с собственными приоритетами. Не исключено, что в будущем вам предстоит переезд. Обдумайте все за и против.

Рыбы

В этот день представителям знака не страшны даже самые сложные задачи. Рыбы почувствуют такой прилив сил, что к вечеру не останется ни одной нерешенной проблемы. Но нужно правильно распределять свои силы, чтобы не было проблем со здоровьем. Также в ближайшее время Рыбам, возможно, придется защищать свои интересы, поэтому пока лучше занять выжидательную позицию.

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