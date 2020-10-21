В это время православные чтут память святого Иакова Алфеева

На Руси эту дату принято называть Яковом студеным, древопильцем или первой кашей. К этому времени наши предки начинали заготавливать дровяные запасы на зиму.

Обычаи и традиции

Считалось, что осеннее дерево горит лучше, а потому рубить его на дрова нужно именно в середине осени. Еще наши предки верили, что в это время леший находится в дурном настроении и может завести путника в непроходимые лесные дебри. Поэтому с собой в лес брали горшок с кашей и оставляли его на пеньке в качестве подарка.

В этот день начинали молоть пшеницу на крупу. Каша была главным блюдом на крестьянском столе, поэтому Якова студеного еще называли днем первой каши.

Для того чтобы почтить традиции предков, сегодня можно сготовить кашу с постным маслом или на свином жире. А еще спечь пирог с кашей и созвать друзей за стол. Считалось, что общая трапеза укрепит здоровье и придаст сил на весь год.

А вот ходить в лес по грибы после Якова уже нельзя. В этот день крестьяне закрывали грибной сезон. На Руси верили, что собранные после 22 октября лесные дары не принесут никакой пользы организму.

Приметы

Снег пошел крупными хлопьям – жди спокойной, сытой зимы. Опали все иголки с лиственницы – скоро ударят холода. Ночью была гололедица – весь день дождь будет лить, как из ведра. Утром дождь зарядил – к вечеру жди снега.





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