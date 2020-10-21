Ретроградный Меркурий - 2020: что нельзя делать до 13 ноября - советы астролога

Ретроградный Меркурий - 2020: что нельзя делать до 3 ноября - советы астролога
Фото: Утро.ру
В некоторых сферах жизни будет не все гладко

Как избежать неприятностей, специально для читателей "Утро.ру" рассказала астролог Елена Данилова.

До 3 ноября Меркурий будет находиться в ретроградном движении, и это значит, что в некоторых сферах он поменяет своё влияние.

Меркурий отвечает за информацию, коммуникации, и проходя по знаку Весов, знаку партнёрства, будет привносить изменения в этой сфере: может наметиться разлад, недопонимание в отношениях, необоснованные претензии. Поэтому будьте снисходительны и старайтесь избегать конфликтов.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

  • Заключать договоры и проводить сделки (возможно искажение информации). Если нет возможности перенести переговоры, будьте особенно внимательнее к деталям и перепроверяйте получаемую и передаваемую информацию.
  • Покупать технику ( возможны скрытые дефекты и быстрые поломки).
  • Вступать в брак и начинать отношения
  • Брать деньги в долг.
  • Возможны срывы договоренностей, перенос сроков, поломка техники и оборудования, поэтому важно быть иметь план б на случай форс-мажора.

Фото: Petr Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Что нужно делать в ретроградный Меркурий 2020

  • Завершать ранее начатые дела и проекты.
  • Обновлять знания.
  • Восстанавливать отношения.
  • Проводить ревизии, реструктуризации, пересматривать планы.

Важно помнить о том, что Меркурий в данном положении напомнит о старых задачах, могут проявиться забытые недоделанные дела, появятся люди из прошлого, с которыми не решены какие-то вопросы. Поэтому будьте внимательны, отложите пока начало нового, время для того, чтобы убрать и подобрать все "хвосты". Используйте этот период с пользой для себя и окружающих. 

О том, каким будет ноябрь 2020 года, "Утро" писало ранее в подробном астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Станет в три раза хуже: озвучен ужасающий прогноз по коронавирусу на 2021 год

Пик заболеваемости придется на декабрь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1046 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей