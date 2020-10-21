В некоторых сферах жизни будет не все гладко

Как избежать неприятностей, специально для читателей "Утро.ру" рассказала астролог Елена Данилова.

До 3 ноября Меркурий будет находиться в ретроградном движении, и это значит, что в некоторых сферах он поменяет своё влияние.

Меркурий отвечает за информацию, коммуникации, и проходя по знаку Весов, знаку партнёрства, будет привносить изменения в этой сфере: может наметиться разлад, недопонимание в отношениях, необоснованные претензии. Поэтому будьте снисходительны и старайтесь избегать конфликтов.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Заключать договоры и проводить сделки (возможно искажение информации). Если нет возможности перенести переговоры, будьте особенно внимательнее к деталям и перепроверяйте получаемую и передаваемую информацию.

Покупать технику ( возможны скрытые дефекты и быстрые поломки).

Вступать в брак и начинать отношения

Брать деньги в долг.

Возможны срывы договоренностей, перенос сроков, поломка техники и оборудования, поэтому важно быть иметь план б на случай форс-мажора.

Что нужно делать в ретроградный Меркурий 2020

Завершать ранее начатые дела и проекты.

Обновлять знания.

Восстанавливать отношения.

Проводить ревизии, реструктуризации, пересматривать планы.

Важно помнить о том, что Меркурий в данном положении напомнит о старых задачах, могут проявиться забытые недоделанные дела, появятся люди из прошлого, с которыми не решены какие-то вопросы. Поэтому будьте внимательны, отложите пока начало нового, время для того, чтобы убрать и подобрать все "хвосты". Используйте этот период с пользой для себя и окружающих.



О том, каким будет ноябрь 2020 года, "Утро" писало ранее в подробном астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака.