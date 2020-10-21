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Как избежать неприятностей, специально для читателей "Утро.ру" рассказала астролог Елена Данилова.
До 3 ноября Меркурий будет находиться в ретроградном движении, и это значит, что в некоторых сферах он поменяет своё влияние.
Меркурий отвечает за информацию, коммуникации, и проходя по знаку Весов, знаку партнёрства, будет привносить изменения в этой сфере: может наметиться разлад, недопонимание в отношениях, необоснованные претензии. Поэтому будьте снисходительны и старайтесь избегать конфликтов.
Что нужно делать в ретроградный Меркурий 2020
Важно помнить о том, что Меркурий в данном положении напомнит о старых задачах, могут проявиться забытые недоделанные дела, появятся люди из прошлого, с которыми не решены какие-то вопросы. Поэтому будьте внимательны, отложите пока начало нового, время для того, чтобы убрать и подобрать все "хвосты". Используйте этот период с пользой для себя и окружающих.
О том, каким будет ноябрь 2020 года, "Утро" писало ранее в подробном астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий