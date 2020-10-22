Точный астрологический прогноз на день подскажет, как правильно распоряжаться деньгами

Наступает время перемен, поэтому будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы. Пятница будет наполнена множеством событий, которые могут иметь самые разные последствия. Не принимайте близко к сердцу неприятности, возможно, судьба даст вам шанс начать все сначала.

Овен

Представителям знака 23.10.2020 не стоит удивляться всему происходящему вокруг. Овнам не надо рассчитывать на стабильность и финансовую прибыль, но не исключены приятные сюрпризы и перемены к лучшему. Не будьте слишком подозрительными и мнительными, потому что это может сыграть с вами плохую шутку.

Телец

Будьте готовы к неожиданностям. Пятница не обещает никаких серьезных проблем, вероятно, что дела будут идти лучше, чем вы ожидали. Посвятите время себе. Также Тельцам 23.10 можно запланировать путешествие, которые подарит много ярких эмоций, новых впечатлений и встреч.

Близнецы

Не планируйте никаких важных дел. Возможно, вы слишком устали, чтобы принимать важные решения, поэтому звезды советуют Близнецам посвятить 23 октября отдыху в спокойной обстановке. Следите за своим здоровьем, потому что в этот период ваш иммунитет слабее обычного. Вторую половину дня можно провести в компании родственников и близких.

Рак

Представителям знака нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу, а не к советам окружающих. Могут возникнуть трудности на работе, поэтому Ракам не стоит рассчитывать на быстрый успех. Но не нужно расстраиваться из-за мелких неудач: они временны. Вечером устройте встречу с друзьями. Не исключены приятные знакомства.

Лев

Львов ждет очень насыщенная пятница, поэтому 23.10.20 забудьте обо всех проблемах и займитесь реализацией своих самых смелых планов. Получайте удовольствие от происходящего и отдыхайте. Не забывайте о своих родных и близких. Найдите время, чтобы поговорить с ними, обсудить накопившиеся проблемы. Будьте уверены, что они это оценят.

Дева

В пятницу ваша интуиция будет особенно сильна. Не переживайте из-за возможного хаоса в делах и личной жизни, ведь внутренний голос подскажет, как действовать дальше. Вечером Дев ждут приятные сюрпризы, не противьтесь им – настала пора перемен, гласит гороскоп на день. Также день отлично подойдет для того, чтобы обновить гардероб.

Весы

Астрологи советуют Весам сразу настроиться на то, что день будет богат на острые ощущения. События могут развиваться совсем не так, как вы ожидали, поэтому не стоит пытаться как-то повлиять на происходящее. Постарайтесь избегать эмоционального напряжения, иначе могут дать о себе знать старые заболевания.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены в личной жизни. Не стесняйтесь признаваться в своих чувствах – день идеально подходит для романтических откровений. Обстоятельства благоприятствуют исполнению ваших желаний. Однако не спешите кардинально менять свою жизнь, вполне вероятно, что вскоре вы откажетесь от задуманного.

Стрелец

23 октября запомнится Стрельцам незабываемыми эмоциями. Астрологи отмечают, что этот день благоприятен для общения и веселья. Не бойтесь немного отпустить ситуацию и перестать контролировать все вокруг, возможно, перед вами откроются новые дороги. Не отказывайтесь от приглашения провести приятный вечер в уютной обстановке: вам следует отдохнуть.

Козерог

Пятница будет беспокойной. Просто примите это и наслаждайтесь жизнью: вскоре вы поймете, что все происходящее только к лучшему. Тем Козерогам, которые давно задумывались о смене работы, можно рассмотреть все возможные способы дополнительного заработка.

Водолей

23 октября – это много интересных событий, но никакой конкретики. В этом случае лучше всего отдаться своим желаниям, но постарайтесь учитывать чувства близких. Проследите за тем, чтобы ваше веселье не сказалось на окружающих. Пятница отлично подойдет для новых знакомств, ведь все действия Водолеев привлекают внимание представителей противоположного пола. Вечером не исключены встречи со старыми друзьями.

Рыбы

Рыбам надо подготовиться к самым резким и непредсказуемым переменам в жизни. Скорее всего, вы не сможете повлиять на ход событий, поэтому постарайтесь приспособиться к обстоятельствам. В отношениях можно проявлять инициативу. Такие действия положительно скажутся на личной жизни. Лучше не реагировать на провокации и стоять на своем до последнего. Внутренний голос поможет вам в этом.

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