День не совсем подходит для свадеб

23 октября РПЦ чтит память мучеников Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой и трагически погибли в результате гонений на христиан. Сначала схватили Евлампия и пытали его, пока он не умер. Сестра, узнав о мучениях брата, добровольно сдалась в руки гонителей.

Согласно народному календарю, в этот день расщепляли поленья на тонкие длинные щепки, чтобы потом использовать их для освещения комнат. Молодые люди собирались все вместе и разжигали костры, а после прыгали через них. Считалось, что это помогает продлить молодость. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Что можно делать 23 октября

23 октября отлично подойдет для того, чтобы начать учиться чему-то новому.

Также в этот день можно поискать те вещи, которые вы долгое время не могли найти.

Разведите костер и сожгите в нем старые и ненужные вещи. Считалось, что такое "очищение огнем" отгоняет неприятности и неудачи.





Что нельзя делать 23 октября

День не подходит для того, чтобы отмечать свадьбу. Также не стоит 23 октября делать предложение, потому что есть большая вероятность, что вы получите отказ.



Категорически нельзя пылесосить, смахивать крошки со стола и подметать. Наши предки верили, что таким образом вы отгоняете от себя удачу.



Крупные покупки лучше отложить на другой день, потому что вещи, купленные в день Евлампия Зимоуказателя, долго не прослужат.





Народные приметы на 23 октября

Если день выдался дождливым, а на улицах слякоть, тогда снег не выпадет 4 ноября.



Хорошая погода в этот день говорит о том, что зима не наступит в ближайшее время.



Если на иве начали облетать листья – зима будет ранняя.



Если на западе ясное небо – дождей не будет.

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