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23 октября РПЦ чтит память мучеников Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой и трагически погибли в результате гонений на христиан. Сначала схватили Евлампия и пытали его, пока он не умер. Сестра, узнав о мучениях брата, добровольно сдалась в руки гонителей.
Согласно народному календарю, в этот день расщепляли поленья на тонкие длинные щепки, чтобы потом использовать их для освещения комнат. Молодые люди собирались все вместе и разжигали костры, а после прыгали через них. Считалось, что это помогает продлить молодость. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Что можно делать 23 октября
Что нельзя делать 23 октября
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