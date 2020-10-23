Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Наши предки считали, что именно на Филиппа дороги становятся трудно проходимыми. К этому времени погода больше походит на позднюю осень, начинает идти снег вперемежку с дождем. Обилие осадкой приводит в негодность проселочные дороги, так что крестьяне к этому дню старались намолоть как можно больше зерна с тем, чтобы отвезти его на места хранения.
Обычаи и традиции
Этот день на Руси еще называли Предзимье и Филиппова канитель. А все потому, что крестьяне верили, что с Филиппом приходит пора канителей. С этим понятием наши предки связывали хлопотливое, затяжное занятие, в которое обычно превращалась поездка в распутицу. Так что отправляться в дальний путь на Филиппа – дурная примета. Начатое в такой день путешествие может обернуться нервотрепкой.
А вот собрать родных и близких дома – отличная идея. По такому случаю можно испечь каравай или приготовить сладкую кашу на угощение. К этому дню также нужно постараться закончить все начатые дела.
Приметы
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь церковных праздников на октябрь 2020 года.
"Черное золото" накапливается в резервуарах из-за технических неполадок
Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах