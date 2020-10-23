Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день

Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день
Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сегодня православные чтут память святого апостола Филиппа

Наши предки считали, что именно на Филиппа дороги становятся трудно проходимыми. К этому времени погода больше походит на позднюю осень, начинает идти снег вперемежку с дождем. Обилие осадкой приводит в негодность проселочные дороги, так что крестьяне к этому дню старались намолоть как можно больше зерна с тем, чтобы отвезти его на места хранения.

Обычаи и традиции

Этот день на Руси еще называли Предзимье и Филиппова канитель. А все потому, что крестьяне верили, что с Филиппом приходит пора канителей. С этим понятием наши предки связывали хлопотливое, затяжное занятие, в которое обычно превращалась поездка в распутицу. Так что отправляться в дальний путь на Филиппа – дурная примета. Начатое в такой день путешествие может обернуться нервотрепкой.

А вот собрать родных и близких дома – отличная идея. По такому случаю можно испечь каравай или приготовить сладкую кашу на угощение. К этому дню также нужно постараться закончить все начатые дела.

Приметы

  1. Ночное светило сокрыто в тусклой дымке – грядет ухудшение погоды.
  2. Зашуршали листья на деревьях – жди снега.
  3. К Филиппу на деревьях осталось много листьев – зимний период будет затяжной и холодный.
  4. На землю опустился туман – это к оттепели.
  5. Птица прячет голову под крыло – скоро ударят морозы.


Ранее "Утро.ру" публиковало календарь церковных праздников на октябрь 2020 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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