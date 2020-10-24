Точный прогноз астрологов подскажет, как завершится неделя для всех знаков зодиака

В воскресенье растущая Луна окажется в созвездии Водолея. В этот день нужно быть готовым противостоять обману и иллюзиям – расслабиться не удастся, а негативные эмоции захлестнут многих представителей зодиакальной карты. Что еще принесет 25 октября 2020 года, рассказали звезды.

Овен

Овнам вряд ли удастся воплотить свои замыслы в первоначальном виде, но итоговый результат все равно не разочарует. Не спешите – в воскресенье придется тщательно обдумывать каждый шаг.

Телец

Любовный гороскоп на день сулит Тельцам начало захватывающей романтической истории. 25 октября 2020 года окружающие оценят ваш особый взгляд на мир.

Близнецы

Нельзя себя недооценивать – так Близнецы рискуют упустить множество возможностей. Астрологи советуют чаще брать на себя ответственность и проявлять инициативу – успех не за горами.

Рак

Важные дела Ракам лучше отложить на другой день. Все будет складываться не лучшим образом, поэтому бездействие в воскресенье – лучший выбор.

Лев

Суета и беспорядок в делах будут раздражать Львов с самого утра. Во второй половине дня представителям огненной стихии станет легче, однако все равно сохранится высокая вероятность поссориться с кем-то из близких.

Дева

25 октября 2020 года – отличный день для Дев, чтобы построить планы на будущее. Успешными будут решения и в сфере карьеры, и личной жизни – просто доверьтесь интуиции.

Весы

Весам звезды советуют реально смотреть на вещи, тогда удастся избежать серьезных ошибок. От поспешный решений лучше воздержаться, особенно в области финансов, гласит денежный гороскоп.

Скорпион

Скорпионов ждут приятные новости, причем от тех, о ком давно ничего не было слышно. Возможны интересные встречи и полезные знакомства. День лучше провести вне дома.

Стрелец

Мелкие неприятности могут испортить настроение Стрельцов 25 октября 2020 года, но звезды советуют не отчаиваться. Несмотря на трудности, день принесет массу положительных эмоций, главное – их разглядеть.

Козерог

В воскресенье Козероги поймут, что им нужно изменить в своей жизни, чтобы добиться желаемого результата. День отлично подойдет для открытого общения и обсуждения того, что действительно беспокоит.

Водолей

Для Водолеев день будет полон сюрпризов, из-за которых срочно придется менять планы. Тем не менее, все сложится успешно, важно лишь не сдаваться и пытаться снова, если неудача все же настигнет.

Рыбы

У Рыб 25 октября 2020 года появится возможность заработать, причем весьма в неожиданной сфере. Также удачными будут крупные покупки и рабочие сделки.

Так, согласно подробному астрологическому предсказанию пройдет воскресенье. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на ноябрь для мужчин и женщин.