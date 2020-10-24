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В воскресенье православная церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе 25 октября называли днем Ондроника. На Руси было принято гадать по звездам на погоду и урожай, а также следовать определенным ритуалам.
Традиции и обычаи 25 октября
В день Ондроника обычно варили кашу – крупа напоминала ночное небо – и ели ее с вареньем и сливочным маслом. Многие поверья 25 октября были связаны со звездами. В народе верили, что их число равно количеству людей на Земле, и, если одна из них падает, то это означает чью-то смерть.
А вот детям, которые родились в день, пророчили несчастливую судьбу. Согласно поверью, защитить от невзгод мог лишь оберег с янтарем.
Приметы на 25 октября
Если солнце в этот день сияет синим цветом, то зимой выпадет много снега.
Дождь с громом на Ондроника предвещал короткую зиму.
Звездное ясное небо – к хорошему урожаю.
Что нельзя делать 25 октября
На Руси верили, что в этот день не стоит веселиться – это притягивает беды. Также запрещалось ссориться с близкими и заниматься домашней работой.
Согласно примете, нельзя спрашивать о том, кто пришел, если в дверь постучали. И, если гадание на звездах приветствовалось, то пытаться узнаю свою судьбу по картам точно не стоит – это обернется переменами, причем в худшую сторону.
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