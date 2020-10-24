Категорически запрещалось веселиться и заниматься делами по дому

В воскресенье православная церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе 25 октября называли днем Ондроника. На Руси было принято гадать по звездам на погоду и урожай, а также следовать определенным ритуалам.

Традиции и обычаи 25 октября

В день Ондроника обычно варили кашу – крупа напоминала ночное небо – и ели ее с вареньем и сливочным маслом. Многие поверья 25 октября были связаны со звездами. В народе верили, что их число равно количеству людей на Земле, и, если одна из них падает, то это означает чью-то смерть.

А вот детям, которые родились в день, пророчили несчастливую судьбу. Согласно поверью, защитить от невзгод мог лишь оберег с янтарем.

Приметы на 25 октября

Если солнце в этот день сияет синим цветом, то зимой выпадет много снега.

Дождь с громом на Ондроника предвещал короткую зиму.

Звездное ясное небо – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 25 октября

На Руси верили, что в этот день не стоит веселиться – это притягивает беды. Также запрещалось ссориться с близкими и заниматься домашней работой.

Согласно примете, нельзя спрашивать о том, кто пришел, если в дверь постучали. И, если гадание на звездах приветствовалось, то пытаться узнаю свою судьбу по картам точно не стоит – это обернется переменами, причем в худшую сторону.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что нельзя делать в ближайшую неделю в период ретроградного Меркурия.