Расположение небесных светил расскажет, кого ждет успех в ближайшие семь дней

Грядущая неделя окажется судьбоносной в жизни некоторых представителей зодиакальной карты. В период с 26 октября по 1 ноября звезды дадут многим возможность изменить свою жизнь. Как не упустить шанс, рассказали астрологи.

Овен



На этой неделе судьба дает вам возможность проанализировать прошлые периоды. Возможно, если Овны по-новому взглянут на прошедшие события, они смогут принять правильное решение и достичь успеха в ближайшем будущем.



Телец



Кризисный период для Тельцов начнется со среды. Возможны серьезные ссоры с родными и коллегами. Однако сдержанность и правильная расстановка приоритетов позволит вам избежать негативных последствий.



Близнецы



Эта неделя будет полна противоречий и соблазнов. Звезды советуют Близнецам воздержаться от крупных покупок. Выходные лучше провести в кругу близких людей и избегать шумных компаний.



Рак



Первые пять дней станут для Раков временем, когда удача будет на их стороне. Вам нужно проявить себя, и тогда ваше материальное положение значительно улучшится. А вот в выходные лучше отказаться от дел и провести это время в спокойной обстановке.



Лев



Для Львов эта неделя станет эмоционально напряженной. Не исключены ссоры с близкими людьми. Звезды дадут представителям этого знака возможность проявить себя в бизнес-среде. Однако от них потребуется смекалка и оперативность.



Дева



Понедельник и вторник станут судьбоносными для Дев. В начале недели у них появится возможность серьезно продвинуться по карьерной лестнице. Так что все внимание нужно посвятить работе. Даже в ущерб семье. Сейчас главное – это карьера.



Весы



А вот Весам эта неделя не сулит серьезных изменений. Дни пройдут спокойно, небольшие проблемы в общении с окружающими могут случиться в среду. А пятница идеально подходит для того, чтобы примириться с близкими людьми.



Стрелец



Главное для Стрельцов на этой неделе – не опережать события. Вы будете ощущать предчувствие долгожданного успеха, однако повышенная эмоциональность может свести на нет все ваши усилия.



Скорпион



Скорпионы также будут чувствовать повышенную эмоциональность. Будьте спокойны, звезды подготовили для вас приятные известия. Однако для того чтобы реализовать задуманное, от вас потребуется выдержка и сдержанность.



Козерог



Неделя будет благоприятной в плане достижений на работе. У Козерогов появится шанс существенно изменить свое материальное положение. На этой неделе вам нужно прислушиваться к мнению коллег и наладить отношения с руководством.



Водолей



В середине недели Водолеев ждут ссоры на работе. Конфликты могут оказать негативное влияние на ваше будущее, поэтому постарайтесь сгладить раздоры и проявите терпимость по отношению к другим. Выходные лучше провести с близкими людьми.



Рыбы



Звезды советуют Рыбам выдохнуть. На неделе с 26 октября по 1 ноября не нужно никуда торопиться. События будут развиваться с благоприятной для вас скоростью, не стоит пытаться их ускорить. Излишняя напористость может сыграть против вас.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на ноябрь.

