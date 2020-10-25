Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака поможет начать неделю с успехом

Луна в понедельник окажется в знаке Рыб. А это значит, что день идеально подойдет для творческой и умственной активности. Все серьезные разговоры с начальством лучше отложить на потом. Как провести 25 октября с пользой, рассказывает "Утро.ру".

Овен

Представителей знака ждет день борьбы. Овнов будут то и дело пытаться соблазнить на сомнительное дело и обмануть недоброжелатели. Будьте бдительны и минимизируйте общение с малознакомыми людьми, есть риск потерять крупную сумму денег или репутацию.

Телец

Тельцы рискуют 25.10.2020 не совладать со своими эмоциями и поссориться с близким человеком. Постарайтесь не делать поспешных выводов и следить за своими словами. А если конфликта не удастся избежать, то астрологи рекомендуют непременно извинится, чтобы не потерять столь важного человека в вашей жизни.

Близнецы

Близнецы будут невероятно активны в первой половине дня. Вам покажется, что вы можете свернуть горы. Однако звезды рекомендуют не растрачивать силы на пустые занятия. Вскоре вам понадобится вся ваша энергия.

Рак

Гороскоп на день предсказывает, что Раков ждет удачный день на работе. Вы будете как никогда продуктивны 26 октября и сможете добиться немалых успехов. Не бойтесь браться за сложные задачи – в деловой сфере есть возможность показать все свои навыки.

Лев

Львам не стоит сидеть дома 26.10. В этот день звезды окажутся на вашей стороне. Вы будете коммуникабельны и привлекательны, воспользуйтесь позитивными тенденциями, чтобы очаровать интересующего вас человека.

Дева

Астрологи советуют Девам отправляться в понедельник подальше от шумного города. Сейчас вам необходимо подзарядить батарейки и заняться духовными поисками. Прогулка на свежем воздухе – то, что вам нужно.

Весы

Для Весов настал период снижения жизненной энергии. Чтобы все успевать и добиваться каких-то результатов, представителям знака стоит озаботиться своим здоровьем. Займитесь физической нагрузкой, но только тем, что нравится.

Стрелец

Стрельцов ждет спокойный день. 26 октября вам вряд ли удастся добиться серьезных успехов в работе, зато можно посвятить время личной жизни.

Скорпион

Неделя начнется напряженно. Скорпионов завалят работой, и будет казаться, что просвета нет. Сейчас самое время вам напомнить начальству, сколько вам приходится одновременно решать вопросов, и попросить прибавке к зарплате. Благоприятное время для этого вновь появится еще не скоро.

Козерог

Козероги не смогут сосредоточиться 26 октября на чем-то одном. Все дела будут получиться из рук вон плохо. Однако не стоит отчаиваться – звезды предсказывают вам скорые перемены. Главное, не стушевать перед чем-то новым и неизведанным.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день. Удастся сделать все, что вы наметили на понедельник. Звезды сулят вам неожиданное известие, которое вам порадует.

Рыбы

Энергия Рыб сейчас находится на своем пике. Такое время опасно с точки зрения возможных конфликтов и эмоциональных перегораний. Чтобы провести понедельник без проблем, устройте себе сеанс медитации утром, а вечером отвлекитесь на просмотр любимого фильма.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на ноябрь.