В этот день нельзя ходить в баню без компании

Православные чтут 26 октября мучеников Агафонику и Агафодора. Также в этот день поклоняются Иверской иконе Богоматери, которая хранится в Греции. Ей молятся, чтобы предотвратить разные беды, а также увеличить плодородие земли.

Приметы на 26 октября

Если день выдался холодным, то зима наступит быстро.

Если петух вечером неожиданно начал кукарекать, то погода резко изменится. А если рано утром – будет тепло.

Густой туман утром – к дождю.

Что можно делать 26 октября

В этот день на Руси занимались баней. Старую мебель меняли, а также мыли емкости для воды. После в бане обязательно нужно помыться.

Что нельзя делать 26 октября

1. Однако ходить в баню в этот день нельзя в одиночестве или после захода солнца.

2. Легко стать жертвой мошенников, поэтому не следует доверять незнакомым людям.

3. Хвастаться не нужно. Опасно употреблять алкоголь и совершать дальние поездки или планировать новые дела.

4. В этот день стоит обойтись без черной одежды – этот цвет сулит беды.

5. Ссориться с окружающими, ругаться и даже мыслить негативно может быть чревато.

6. Девушкам на Руси запрещалось ходить в лес в одиночку.

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