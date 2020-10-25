Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Православные чтут 26 октября мучеников Агафонику и Агафодора. Также в этот день поклоняются Иверской иконе Богоматери, которая хранится в Греции. Ей молятся, чтобы предотвратить разные беды, а также увеличить плодородие земли.
Приметы на 26 октября
Что можно делать 26 октября
В этот день на Руси занимались баней. Старую мебель меняли, а также мыли емкости для воды. После в бане обязательно нужно помыться.
Что нельзя делать 26 октября
1. Однако ходить в баню в этот день нельзя в одиночестве или после захода солнца.
2. Легко стать жертвой мошенников, поэтому не следует доверять незнакомым людям.
3. Хвастаться не нужно. Опасно употреблять алкоголь и совершать дальние поездки или планировать новые дела.
4. В этот день стоит обойтись без черной одежды – этот цвет сулит беды.
5. Ссориться с окружающими, ругаться и даже мыслить негативно может быть чревато.
6. Девушкам на Руси запрещалось ходить в лес в одиночку.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на ноябрь.
Мир находится под угрозой
Народ испуган и вряд ли массово начнет бастовать, считает эксперт