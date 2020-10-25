Приметы на 26 октября: что нельзя делать в Агафонов день

Приметы на 26 октября: что нельзя делать в Агафонов день
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этот день нельзя ходить в баню без компании

Православные чтут 26 октября мучеников Агафонику и Агафодора. Также в этот день поклоняются Иверской иконе Богоматери, которая хранится в Греции. Ей молятся, чтобы предотвратить разные беды, а также увеличить плодородие земли. 

Приметы на 26 октября

  • Если день выдался холодным, то зима наступит быстро.
  • Если петух вечером неожиданно начал кукарекать, то погода резко изменится. А если рано утром – будет тепло. 
  • Густой туман утром – к дождю.

Что можно делать 26 октября

В этот день на Руси занимались баней. Старую мебель меняли, а также мыли емкости для воды. После в бане обязательно нужно помыться. 

Что нельзя делать 26 октября 

1. Однако ходить в баню в этот день нельзя в одиночестве или после захода солнца. 

2. Легко стать жертвой мошенников, поэтому не следует доверять незнакомым людям. 

3. Хвастаться не нужно. Опасно употреблять алкоголь и совершать дальние поездки или планировать новые дела. 

4. В этот день стоит обойтись без черной одежды – этот цвет сулит беды.

5. Ссориться с окружающими, ругаться и даже мыслить негативно может быть чревато. 

6. Девушкам на Руси запрещалось ходить в лес в одиночку. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на ноябрь. 

Полина ИВАНОВА

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