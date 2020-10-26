Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы Пятницы

Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы Пятницы
Фото: Franz Walter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В этот вторник запрещено причесываться и начинать новое дело

Православная церковь 27 октября чтит Параскеву Сербскую, или Пятницу. Эта христианская святая прославилась отказом от земных благ и удовольствий, выбрав для себя очень скромную и бедную жизнь.

Традиции и обычаи 27 октября

В это время осень уже завершается, а зима еще не пришла. На Руси часто шли дожди, дороги были размыты. Поэтому считалось важным разобраться, когда наступят холода для нормального передвижения, что и помогал узнать день Параскевы Пятницы.

Крестьянки хвалились друг перед другом своим рукоделием из льна. Девушки старались блеснуть собственным искусством перед парнями и будущими свекровями.

Что можно делать 27 октября

1. Позволено мять и трепать лен.

2. Из пшеницы нового урожая в этот день можно варить кашу. В готовую нужно добавить свежее льняное масло.

3. Незамужним на Параскеву Пятницу стоит помолиться о спутнике жизни, благополучии в семье и защите от болезней.

Что нельзя делать 27 октября

1. В этот день не следует расчесывать волосы. Правда, это касается только беременных.

2. Запрещена любая "женская" работа. Не следует шить, стирать, убирать, иначе, как считали на Руси, из дома уйдут достаток и удача.

3. Не стоит в этот день что-либо делать в огороде и саду. Наши предки говорили,  27 октября Параскева ходит по полям, поэтому тревожить землю нельзя.

4. Опасно браться за новое дело: по поверью, оно будет идти чересчур медленно и сопровождаться проблемами. да и ожидаемой цели достичь не удастся.

Народные приметы на 27 октября

  • Грязь и слякоть на улице в этот предвещает приход зимы через четыре недели.
  • Если еж вырыл нору на краю леса, зима будет теплая, а если в середине – морозна.
  • Идет дождь, значит, весна ожидается сырая.
  • Много ягод на рябине – лето будет мокрым.   
  • На небе много ярких звезд – на следующий год урожай будет богатым.
  • Сухая и ветреная погода в этот день сулит засуху и неурожай в будущем.

Ранее "Утро.ру" посоветовало, от чего нужно воздержаться в наступившую неделю – в период ретроградного Меркурия.

Полина ДОРОЖКИНА

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