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Православная церковь 27 октября чтит Параскеву Сербскую, или Пятницу. Эта христианская святая прославилась отказом от земных благ и удовольствий, выбрав для себя очень скромную и бедную жизнь.
Традиции и обычаи 27 октября
В это время осень уже завершается, а зима еще не пришла. На Руси часто шли дожди, дороги были размыты. Поэтому считалось важным разобраться, когда наступят холода для нормального передвижения, что и помогал узнать день Параскевы Пятницы.
Крестьянки хвалились друг перед другом своим рукоделием из льна. Девушки старались блеснуть собственным искусством перед парнями и будущими свекровями.
Что можно делать 27 октября
1. Позволено мять и трепать лен.
2. Из пшеницы нового урожая в этот день можно варить кашу. В готовую нужно добавить свежее льняное масло.
3. Незамужним на Параскеву Пятницу стоит помолиться о спутнике жизни, благополучии в семье и защите от болезней.
Что нельзя делать 27 октября
1. В этот день не следует расчесывать волосы. Правда, это касается только беременных.
2. Запрещена любая "женская" работа. Не следует шить, стирать, убирать, иначе, как считали на Руси, из дома уйдут достаток и удача.
3. Не стоит в этот день что-либо делать в огороде и саду. Наши предки говорили, 27 октября Параскева ходит по полям, поэтому тревожить землю нельзя.
4. Опасно браться за новое дело: по поверью, оно будет идти чересчур медленно и сопровождаться проблемами. да и ожидаемой цели достичь не удастся.
Народные приметы на 27 октября
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