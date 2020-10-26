О суевериях, обрядах, традициях. обычаях и поверьях - в подборке "Утро.ру"

Из народного календаря можно узнать, как на Руси угадывали погоду по приметам, о благоприятных и неудачных днях последнего осеннего месяца. О традициях и суевериях наших предков в ноябре расскажет "Утро.ру".

1 ноября – Иванов день

В этот день принято было давать отдых лошадям и тем, кто ухаживал за ними. Курам, напротив, было туго – их резали и готовили суп-лапшу, подавали жареными, добавляли их мясо в закрытые пироги.

2 ноября – день Артемия-целителя

Эту дату наши предки также называли днем атаманов. На 2 ноября одаривали военачальников. Также говорили, что 2 ноября хорошо поддаются лечению болезни желудка – наши предки молились святому Артемию, которого считали лучшим целителем таких недугов.

Кроме того, рубили и солили капусту. Мужчины чинили заборы, так как, по поверью, чем крепче забор, тем больше окажется урожай на следующий год.

3 ноября – Иларионов день

В этот день ннаши предки не отправлялись в дорогу. Занимались садом – осматривали деревья и определяли, какой будет зима: если листья опадали не полностью, значит, нагрянут морозы.

4 ноября – Казанская осенняя

Этот праздник в честь Казанской иконы Божией Матери на Руси считали рубежом между осенью и зимой, ожидали морозов. На него старались проводить свадьбы. Пиршества устраивали и в честь вернувшихся с работ из города мужчин – накрывали столы, пекли пироги, блины и созывали гостей на праздники пива, которое варили из можжевеловых ягод, хмеля, свеклы и моркови.

5 ноября – Яков Праведный

В день Якова (апостола Иакова – брата Христа) наши предки проводили обряды для обеспечения хорошего урожая в будущем году – было принято жужжать, как пчелы, есть мед, медовые пряники и пить медовуху. Мужчиныв этот день чинили конскую сбрую, делали из сыромятной кожи гужи, а еще изготавливали валенки, выполняли плотницкие, скобяные и столярные дела.

6 ноября – Русский светец

Это праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Незамужние устравивали посиделки, во время которых занимались рукоделием. Сделав то, что им было задано матерями, они веселились пели, танцевали и играли.

7 ноября – Дедовские плачи

В этот день нужно вспомнить всех умерших родственников. На Руси все женщины и девушки принимали участие в ритуальных плачах. Принято было сходить на кладбище, навести порядок на могилах, зажечь там церковные свечи и отдать еду нищим. Также полагалось помочь в этот день сиротам и другим несчастным.

8 ноября – Дмитриев день

Осенний брачный сезон завершался в этот день, поэтому сватов нужно было засылать к девушке до него. А еще хозяева расплачивались со слугами, пастухами и другими наемными работниками за первые полгода и заключали новые договоры на следующий такой же срок.

9 ноября – Зарок на Параскеву

В ночь на 10 ноября женщины давали обет выполнить нелегкую работу только молча и не отвлекаясь на другие дела. Считалось, что это поможет исполнить их желания или избавить близких им людей от болезней.

10 ноября – Параскева Льняница

Этот день называли особенным праздником. Женщины бросали ткани, нитки, льняную пряжу, овечью шерст в колодец, над которым стояла деревянная скульптура Параскевы Пятницы. Еще 10 ноября осматривали и утепляли избы, а домашний скот загоняли в зимние стойла.

11 ноября – Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

На Руси в этот день устраивали Овчарный праздник. Пастухам платили деньги, дарили подарки, угощали их яичницей и пирогами. Жители северных районов11 ноября начинали стричь овец.

12 ноября – Зиновий и Зиновия

В этот день наши предки отмечали праздник рыбаков и охотников, а также зимних птиц, среди которых почитали синиц, поэтому называли 12 ноября Синичкиным днем. На него дети с помощью взрослых развешивали кормушки, насыпали в них корм – семечки тыквы, несоленое сало или арахис – и наблюдали, что первым начнут клевать пернатые.

13 ноября – Спиридон и Никодим

Что праздновали наши предки в этот день. зависело от региона, где они проживали. В одних поздравляли охотников, в других пировали рыболовы, в третьих провожали осень и встречали зиму. Крестьяне 13 ноября переводили кур в зимние закуты, отделив старых и ослабленных для убоя, из таких готовили различные блюда.

14 ноября – Кузьминки осенние

Это был крестьянский праздник завершения молотьбы. На Руси варили кашу из зерновых нового урожая. Устраивалось застолье с угощениями и пивом, которое с раннего утра варилось в этот день пожилыми мужчинами и женщинами. Девушка на выданье готовила для всей семьи обрядовую еду и угощала всех.

15 ноября – Акиндин и Пигасий

По всем полям в этот день шла работа. Пока мужчины обмолачивали зерновые, женщины мяли коноплю и лен для пряжи. В овинах начинали сушить зерно разведенным под ним огнем.

16 ноября – Анна Холодная

Название не случайно: начинала меняться погода, зима постепенно наступала. Девушки принимались за прядение льна и ткацкие работы. В этот день принято было есть мороженые ягоды, готовить из них кисели, пироги и другие блюда, печь блины, к которым подавали замороженное на улице молоко.

17 ноября – "Ерёма сиди дома"

Наши предки верили, что в этот день надо оставаться в избе, желательно не выходить не только за ограду, но и во двор, иначе столкнешься с нечистой силой и не миновать беды. Однако без дела они не сидели: женщины топили печи и занимались уборкой, а мужчины – плетением вожжей.

18 ноября – день Ионы

В этот день существовал обычай присушения жениха. Еще девицы звали счастье, рано утром у дома разбрасывая мелкие монетки и саморучно выполненные поделки. В самых южных регионах нашей страны заканчивали уборку редьки.

19 ноября – Павел Ледостав

Так именовали этот день из-за поверья, что на него реки и озера сковывает лед. Поэтому начинали готовиться к зимней рыбалке – осматривали снасти и чинили их, если нужно.

20 ноября – Федотов день

Женщины в этот день занимались прядением и ткачеством. Мужчины проверяли толщину льда и, если она была подходящей, отправлялись на рыбалку.

21 ноября – Михаил Грязник

На Руси начинались михайловские праздники, что означало окончание всех летних и осенних сельских работ. Наши предки устраивали пиры и гуляния.

22 ноября - Матрёны зимние

В этот день принято было заваривать лечебные травы и коренья, собранные в конце лета и осенью, сортировать целебные корешки, проверять средства для лечения зимой различных болезней.

23 ноября – Родион и Ераст

В этот день на Руси освящяли в церкви хлеб и большой кусок соли и отдавали их скотине. Считалось, что это поддержит у животных здоровье.

24 ноября – Фёдор Студит

Наши предки проводили этот день в избе. Они ели щи, которые только сняли с огня. А также обязательно заваривали чай с сушеными малиной, земляникой, черникой.

25 ноября – Иван Милостивый

Свадебные недели завершались этим днем. Огромное внимание уделяли приметам. Загадывали загадки.

26 ноября – Иван Златоуст

В этот день наши предки молились святому о суде над взяточниками и обманщиками. Начиналась пора пельменей, которые лепили со всевозможными начинками.

27 ноября – Филиппов день

Он отмечался широко. Из собранного с полей урожая картошки, капусты и других овощей, а также забитой часть скота готовили блюда и ставили их на стол. Женщины собирались в одной избе, пряли лен, шерсть, пели тихие песни и беседовали.

28 ноября – Гурьев день

Особое внимание в этот день уделяли лошадям – им давали целую меру овса и стог сена.С 28 ноября у православных начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней.

29 ноября – Матвеев день

Традиционно в этот день наши предки ходили в гости. Но на столах были только постные угощения, горячий сбитень из меда с приправами – корицей, лавровым листом, гвоздикой, дикорастущими целебными травами.

30 ноября – Григорий Зимоуказатель

На Руси обычно в этот день все от мала до велика кувыркались по свежему снегу, славя солнце, – "закатывали зиму". Считалось, что, чем дальше укатишься, тем суровее будет зима и удачнее окажется следующий год.

О том, что ждет все знаки зодиака в ноябре 2020, можно узнать в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру".