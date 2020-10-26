Точный прогноз астрологов подскажет, как провести последний вторник месяца

27 октября 2020 года растущая Луна будет по-прежнему в знаке Рыб. День в целом пройдет позитивно – представители зодиакальной карты окажутся полны сил и энергии для воплощения задуманного.

Овен

То, как пройдет последний вторник октября, будет зависеть исключительно от Овнов. Появится возможно разобраться в себе и определиться с дальнейшими планами.

Телец

Тельцам не стоит взваливать всю работу на себя – порой просто необходимо обратиться за помощью. Интуиция вас не подведет – доверьтесь ей, обещают звезды.

Близнецы

Утро 27 октября 2020 года для Близнецов будет невероятно успешным. Астрологи советуют перенести все важные дела именно на первую половину дня, чтобы точно добиться желаемого.

Рак

Удачным будет вторник и для Раков. Звезды рекомендуют заняться требующими внимания заботами утром, а вечер посвятить творчеству и общению с друзьями.

Лев

Львам день лучше всего не проводить в одиночестве – даже рабочими проектами стоит заняться с кем-то из коллег. Некоторым представителям знака вернут старые долги, гласит денежный гороскоп.

Дева

Для Дев наступает время новых открытий и спонтанных решений. Не бойтесь рисковать – у вас все получится, говорят звезды.

Весы

Несмотря на небольшие трудности, вторник пройдет для Весов удачно. Появится шанс исправить прошлые ошибки и помириться с людьми, общение с которыми давно прекратилось.

Скорпион

Скорпионов ждет яркий день, наполненный необычными событиями и приятными эмоциями. 27 октября 2020 года представителям этого знака будет под силу буквально все.

Стрелец

Стрельцам в этот день придется хорошо потрудиться – только так удастся оставаться на плаву. Не стоит игнорировать и новые идеи, даже если на первый взгляд они кажутся безумными.

Козерог

А вот Козерогам во вторник нужно быть сдержаннее – велика вероятность сильно поссориться с коллегами или друзьями. Не позволяйте негативным эмоциям взять над собой верх, советуют астрологи.

Водолей

Водолеев 27 октября 2020 года ждет интересное знакомство. Не исключено, что оно приведет к долгим романтическим отношениям, гласит любовный гороскоп.

Рыбы

Рыбам нужно тщательнее следить за своим здоровьем. Вместо шумных вечеринок лучше выбрать спорт или прогулки на свежем воздухе.

Так, согласно подробному астрологическому предсказанию пройдет вторник. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на текущую неделю.

